'Ik weet nog precies wat ik dacht toen we onze eerste hit scoorden: gered!'

Rick Parfitt is er ondertussen zelfs niet meer bij: hij kreeg halfweg juni een hartaanval na een optreden in Turkije, was drie minuten klinisch dood en zweefde daarna wekenlang tussen leven en dood. ‘Hij herstelt,’ zegt Francis Rossi. ‘Maar zeer langzaam. Hij kan stappen en spreken maar zeker geen gitaar spelen, laat staan op tournee gaan. Wellicht nooit meer. Al wil hij dat zelf allerminst aannemen.’

Ik spreek Rossi in zijn kleedkamer in Tilburg. Als ik binnenkom, doet hij net oefeningen met een veer die de spieren in zijn vingers moet aansterken en losmaken – ouderdomsartritis is niet handig als je één van de bekendste gitaristen op de planeet bent. De vader van acht (!) kinderen is aimabel en goedgeluimd, maar je vermoedt achter die bonhomie een complexe persoonlijkheid. Na anderhalf uur stelt hij voor dat ik ’m thuis opbel om verder te praten. ‘I can’t shut up, me,’ grijnst hij. ‘Toen ik 12 was, lulde ik op een feestje oeverloos door tot Brenda Waghorn, het knapste meisje van de klas, me her thingy toonde. Vervolgens heb ik jarenlang gezwegen.’ Hij krabt aan zijn neus. ’t Is een wonder dat hij nog een neus heeft, in acht genomen hoeveel wit poeder hij daar ooit doorjoeg. Hun toenmalige manager: ‘Francis wist dat hij genoeg cocaïne had gesnoven als hij opzettelijk tegen een muur liep zonder dat het pijn deed.’