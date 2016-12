'DADA is geen speelgoedpaard maar een seksstandje'

HUMO De dadaïsten traden op met zogenaamde klankgedichten, jij brengt sinds halverwege de jaren 90 experimentele ‘vocal performances’. Mogen we in Antwerpen zoiets verwachten?

Blixa Bargeld «Ja, een solo-optreden waarbij ik mijn stem in een loop zet en met allerlei effectpedalen manipuleer. Ik probeer voor de ‘De Nacht van DADA’ wel nog iets speciaals in elkaar te steken. Vier jaar geleden heb ik voor een optreden in het Arp Museum Bahnhof Rolandseck een gedicht van de dadaïst Hans Arp gebruikt dat ik daar in de archieven had gevonden. Die tekst is me dierbaar, omdat ik hem als jonge gast al in mijn eerste soundscapes en klankexperimenten verwerkte. Ik heb hem jammer genoeg niet meer in mijn bezit, maar als ik het gedicht terugvind, gebruik ik het waarschijnlijk in Antwerpen.»