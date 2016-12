'Ik heb mijn best gedaan om mijn gijzelnemers niet te haten, maar het brengt je niet verder'

De dag dat Sulome Anderson haar vader voor het eerst zag, op 4 december 1991, was ze 6 jaar oud. Ze lag te slapen op een bank in de Amerikaanse ambassade in Damascus, toen ze door een man werd gewekt. ‘Ik ben je vader,’ zei die. Sulome keek hem aan, maar herkende hem niet. Ze had zich hem heel anders voorgesteld. Hij was magerder dan ze dacht, bleek en breekbaar. ‘Kom,’ zei hij. Ze liepen naar buiten, hand in hand.

Terry Anderson toonde een brede lach toen hij met zijn dochter de ambassade verliet. Ze werden opgewacht door honderden flitsende camera’s. Maar Sulome voelde hoe zijn hand trilde van angst.