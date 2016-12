'Er is altijd wel een reden waarom een cultgroep niet doorbrak'

In 1972 stelde Lenny Kaye, de latere Patti Smith-gitarist, samen met Elektra-baas Jac Holzman de dubbele compilatie ‘Nuggets: Original Artyfacts from the First Psychedelic Era 1965-1968’ samen, in de volksmond bekend als ‘Nuggets’. Die stenen tafelen der garagerock tellen zevenentwintig vlammende sixtiessongs die op dat moment compleet vergeten waren, brandbommen als ‘(You’re) Pushing Too Hard’ van The Seeds en ‘You’re Gonna Miss Me’ van The 13th Floor Elevators. Beide nummers en de bijbehorende elpees stammen uit het apenjaar 1966, net als ‘Da Capo’ van Love.

Love zelf staat niet op de originele ‘Nuggets’ (wél op de uitgebreide heruitgave die eind jaren 90 verscheen, met de klepper ‘Seven and Seven Is’), maar net als The Seeds Sky Saxon (overleden in 2009) en The 13th Floor Elevators metRoky Erickson, had ook die groep een excentrieke frontman: Arthur Lee. De reden waarom ons hart nét iets sneller gaat slaan van ‘Da Capo’ dan van de al evenzeer bij het grote publiek onbekende ‘The Seeds’ of ‘The Psychedelic Sounds of The 13th Floor Elevators’, heeft wellicht te maken met de bezetting. Arthur Lee was zwart, straight outta Memphis, Tennessee, en Love was een mixed race-rockband uit Los Angeles, een fenomeen dat tot op de dag van vandaag voor gefronste wenkbrauwen zorgt: zelfs nu nog krijgen zwarte aanvoerders van rockgroepen (Bloc Party, en euh, Bloc Party) vervelende vragen van journalisten over hun uitzonderlijke positie. Black men can’t rock? Raar hoe iedereen dan ineens Jimi Hendrix vergeten is.