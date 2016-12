'Er is tegenwoordig een boom van mensen die hun eigen instrumenten maken. Maar ze spelen er vaak muziek op die ik niet snap'

Torrini’s oeuvre echter is er eerder één om u tegen te zeggen dan ‘dum-dedum-dedum-dedum-dum-dum’. Proesmans en Jespers zijn dan weer bekend als meesterhanden in de schaduw van respectievelijk Gabriel Rios, El Tattoo Del Tigre en Zita Swoon. Mocht je het publiek niet uitbundig horen applaudisseren, je zou zweren dat de plaat van The Colorist & Emiliana Torrini het resultaat is van vele maanden hard labeur in een peperdure studio. In februari volgt een Europese tour, voor de herfst (de volgende al) is er nog meer gepland. Vandaag: het interview.

HUMO Emiliana, jij zei over dit project: ‘Een samenwerking die van bij de eerste e-mail juist aanvoelde.’ Op de één of andere manier vond ik dat grappig.