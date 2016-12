Uit de platenkast van Mauro: 'My Daughter the Broad'

Een collega-artiest die ik niet echt goed kende, zat onlangs bij me in de auto en zei dat hij niet zo ‘into ironie’ was. Hij alludeerde op mijn muziek die opstond: ‘My Daughter the Broad’ van The Frogs. Iemand die ironie niet altijd herkent, kan best amusant zijn. Maar degenen die alleen maar ironie horen in muzikanten met humor, dat zijn de echte stompzinnige strontneten, dacht ik.

Begripvol knikkend zette ik dan maar een radiozender op. Spijtig, want het volgende nummer zou ‘I’m Sad the Goat Just Died Today’ geweest zijn. Een song waar je heel wat plezier aan kan beleven, als in ‘je humeur wordt er meteen een stuk beter van’.

‘My Daughter the Broad’ is zoals de meeste releases van The Frogs een verzameling geïmproviseerde songs, gespeeld en opgenomen door het broederduo Dennis en Jimmy Flemion. Met onderwerpen als kreupel-fetisjisme, pedofilie, stervende geiten en honger. Wat ook is: het zijn allemaal briljante liedjes. Ik zeg het er voor de zekerheid maar even bij. Kurt Cobain was fan, evenals Wendy And Lisa. The Smashing Pumpkins ‘baseerden’ de riff van ‘1979’ op iets van The Frogs, en Beck heeft hen gesampled op ‘Where It’s at.’