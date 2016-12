'Ik blijf geloven dat de wereld een betere plek wordt als je zoveel mogelijk mensen goed informeert'

Straks wordt er nog één keer op alle calamiteiten uit 2016 teruggeblikt: samen met Wim De Vilder bereidt Goedele Wachters het jaaroverzicht voor.

Goedele Wachters «We zijn begonnen met alle belangrijke gebeurtenissen op een groot magneetbord te verzamelen, maar dat stond algauw vol. Vervolgens zijn we post-its op de muren beginnen te plakken, en ten slotte zelfs op de ramen. Het hield niet op. Zelfs niet in de zomer: er groeien geen komkommers meer. Het is ontstellend om al dat nieuws van 2016 samen te zien, en een hele klus om het allemaal in een jaaroverzicht te duwen dat volledig is – en liefst ook niet té deprimerend. Er moesten toch ook een paar hoopvolle verhalen in, vonden we: je wil toch niet dat je kijkers bij wijze van spreken de Zelfmoordlijn moeten bellen na je uitzending.»

Hanne Decoutere «De babypanda!»

Wachters (lacht) «Ja, gelúkkig was er de babypanda.»

HUMO Een nieuwsrijk jaar betekent ook: veel extra journaals.

Wachters «We gaan ook vlotter extra dan vroeger. Ik denk dat dat heel slim is: mensen wachten niet meer op afgesproken tijden om nieuws te consumeren. Door het internet zitten ze met hun neus op de actualiteit: dan moet je als televisieomroep heel wendbaar zijn.»

Decoutere «We merken dat de kijker zo’n extra journaal ook echt nodig heeft. Bij grote gebeurtenissen wil die toch nog altijd graag een gids.»

HUMO Ik begrijp dat mensen niet naar ‘Winterbeelden’ willen kijken op het moment dat de hoofdstad verminkt wordt door terroristen. Maar is de toegevoegde waarde van zo’n extra journaal niet vaak eerder pover? Een herhaling van steeds dezelfde beelden, ankers die zeggen dat nog niet duidelijk is wat er precies gebeurd is, verslaggevers ter plaatse die bevestigen dat nog niet duidelijk is wat er precies gaande is...

Decoutere «Op 22 maart, de dag van de aanslagen in Brussel, zijn we op antenne gegaan toen nog niet heel veel duidelijk was, dat is waar. Maar op zo’n moment verwachten mensen wel dat we er al zijn. En die duidelijkheid is er doorheen de dag wél gekomen.

»We pakken het ook altijd heel voorzichtig aan: we zijn intussen getraind in ‘zou’, ‘mogelijk’ en ‘misschien’.»

Wachters «Sommige dingen blijken achteraf niet helemaal juist te zijn – de hulp- of politiediensten vergissen zich ook weleens in alle chaos – en die zetten we dan recht. Maar wat is het alternatief? De openbare omroep die géén extra journaal brengt op het moment dat er aanslagen gepleegd worden in Brussel?»

HUMO Kicken jullie op die belangrijke momenten?

Decoutere «Ze weten op de VRT intussen dat ik altijd een beetje boos ben als ze me niet bellen. Het is de kers op de taart, hè, een grote gebeurtenis verslaan: je moet al je skills uit de kast halen, intens improviseren... Als dat lukt, geeft dat een immense voldoening.»

Wachters «Dat geldt ook voor mij. Het is heel frustrerend als je er niet bij kan zijn. Ik heb het gevoel dat ik dit jaar álles gemist heb. Ik ben een tijdje bezig geweest met de uitbouw van het nieuwe redactiesysteem, heb aan het jaaroverzicht gewerkt, was met vakantie in het buitenland – en altijd gebeurde er dan toevallig iets.»