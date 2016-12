'Dreigingsniveau nul zullen we nooit meer kennen'

In zowat alle jaaroverzichten van vorig jaar, waarin de aanslagen op Charlie Hebdo en de Parijse binnenstad een hoofdrol opeisten, werd 2015 omschreven als het Jaar van de Angst. En toen moest de actie in Verviers nog komen, de aanslagen in Zaventem en Maalbeek, de dansende moslims en de parlementaire onderzoekscommissie.

HUMO Hoe moet je dit jaar dan noemen?

Catherine De Bolle «Het jaar van de aanslagen, zeker? Ik hou niet van het label ‘angst’, dat is altijd een slechte raadgever. Voor ons was het een begin van een nieuwe periode: een nieuwe manier van nadenken, je organiseren, zowel voor de interventieteams als voor de recherche. Het was een zwaar jaar, in ieder geval: de vluchtelingen van Calais, de cipiersstaking die erg lang duurde, de aanslagen, het stopte even niet meer.»

HUMO In een oude beleidsnota van 2015 vond ik terug wat in 2016 de prioriteiten voor de politie zouden zijn: gewapende diefstal, geweld op het openbaar vervoer, intrafamiliaal geweld, cybercriminaliteit en drugs. Het kan verkeren.

De Bolle «Het is een stuk moeilijker om de toekomst te voorspellen dan om met de kennis van nu het verleden te verklaren. De aandacht voor terrorisme en radicalisering is al tien jaar in ons nationaal veiligheidsplan opgenomen, maar de niet-aflatende dreiging van vandaag hebben we nog nooit meegemaakt. Het nutteloze moorden, gewoon willekeurig slachtoffers kiezen, dat is gruwelijk én nieuw. De eerste zes maanden van 2016 hebben we 136 mensen opgepakt en die zitten nog binnen: we zijn echt wel bezig met de nieuwe prioriteiten. Je kan ook moeilijk anders: het aantal slachtoffers, het menselijk leed dat daar is aangericht, heeft de samenleving fundamenteel geschokt.»

HUMO Hoe hebt u 22 maart beleefd?

De Bolle «We zaten in heel moeilijke weken. Op 15 maart waren we in Vorst in een vuurgevecht verwikkeld waarbij één dode viel en vier van onze mensen gewond raakten, op 18 maart waren we binnengevallen in het huis waar Salah Abdeslam zich ophield. Het was een drukke, nerveuze periode, en we waren ongerust omdat we wisten dat we niet iedereen hadden. Ik was op de commandocel in Brussel die ochtend, aan het bekijken welke acties er die dag gepland waren, toen het nieuws over Zaventem binnenkwam. Dan denk je: ‘Het is toch gebeurd.’ We hebben iedereen geactiveerd die kon bijspringen, ik ben de hele dag op het crisiscentrum van de regering geweest, om daar mee de coördinatie te verzorgen. Je moet op zo’n moment je emoties uitschakelen en professioneel blijven, ook al spraken de eerste berichten van doden bij de politie, wat uiteindelijk gelukkig niet het geval was. We hadden na Verviers ook nieuwe communicatieprocedures uitgewerkt, en die bleken te werken. Eén van onze mensen ter plaatse is onmiddellijk de beelden van de bewakingscamera’s gaan bekijken en heeft ontdekt dat er een derde bom aanwezig was, die nog niet ontploft was. Die hebben we kunnen uitschakelen, waardoor er veel levens gered zijn – van hulpverleners en reizigers. Het drama had nog veel groter kunnen zijn.»