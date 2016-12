Geweld in de jeugdpsychiatrie: de hel van de isoleercel

'Mijn dochter lag in het midden van de cel, met riemen vastgebonden, enkel nog haar slipje aan. Dat beeld laat me nooit meer los'

Agressief gedrag is bij kinderen met psychische kwetsuren vaak hun manier van communiceren. Als je zo’n kind helemaal alleen in een cel zet, net op het moment dat het de aanwezigheid van een ander zo nodig heeft, voelt het zich – meestal voor de zoveelste keer in zijn leven – vreselijk in de steek gelaten. Tom Verhaeghe nam ontslag uit de afdeling jeugdpsychiatrie omdat hij dat tegenover zichzelf niet meer kon verantwoorden. ‘Elke dag waren er bij ons isolaties,’ zegt hij. ‘En wat denk je dat er gebeurt als een meisje dat als kind is misbruikt en opgesloten een paniekaanval krijgt, agressief wordt, en dan door vier mensen wordt overmeesterd en naar een isoleercel gesleept? Ze herbeleeft wat haar in haar jeugd is aangedaan. Zo genees je een trauma niet, je maakt het alleen maar erger. Ze heeft nood aan een band met iemand die ze kan vertrouwen.’

Het is moeilijk te geloven dat het in deze tijd nog steeds dagelijkse praktijken zijn. Ook voor Christa was dat onvoorstelbaar. Haar dochter was een rustig kind dat altijd hoge cijfers haalde.

Christa «We hadden nooit last met haar. Ze was de braafheid zelve. In het derde middelbaar belde opeens het medisch toezicht van de school: ‘Uw dochter doet aan zelfverminking.’ Ik wist niet wat ik hoorde. Toen ik er met haar over wilde praten, werd ze woest. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ze vond het vreselijk dat wij haar geheim hadden ontdekt. Opeens begreep ik ook waarom ze de badkamerdeur sinds kort op slot deed. Langzamerhand kwam ik erachter hoe ongelukkig ze was. Ze had geen zelfvertrouwen, stelde heel hoge eisen aan zichzelf, en als ze daar niet aan kon voldoen, viel ze in een put. Ik vond ook gedichten waaruit bleek dat ze niet meer wilde leven.»

Christa’s dochter ging niet meer naar school. Via het CLB werd er toen een dwangmaatregel opgelegd: als ze niet terugkeerde, zou er ingegrepen worden.

Christa «Ik werd steeds radelozer, vooral omdat ik niet wist wat er in haar hoofd omging. We hebben de ene psycholoog na de andere bezocht, maar ze wilde met niemand praten. We hebben zelfs een neuroloog geraadpleegd om te zien of er misschien een probleem met haar hersenen was. Hij was degene die zei: ‘Mevrouw, u moet ingrijpen. Het is niet tien voor twaalf maar kwart over.’

»Ze heeft drie zelfmoordpogingen gedaan. De laatste keer vond ik haar op een bierbak, onder een touw aan een balk. Ze zei: ‘Zie je nu dat ik niks waard ben. Zelfs dit kan ik niet.’ We waren ten einde raad, durfden niet meer te gaan werken, leefden constant met de schrik: als we haar alleen laten, ligt ze straks dood thuis.»