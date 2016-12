'Als Trump echt banen wil scheppen en de lonen wil verhogen, dan moeten we met hem samenwerken'

Bernie Sanders stormt de hotelkamer binnen: hij heeft geen tijd te verliezen. Dit is geen Bernie in verkiezingsmodus, de Bernie van de internetcartoons, de man met zijn eigen ijsjessmaak en ‘Feel the Bern’-T-shirts. Hillary Clinton is van het toneel verdwenen, nu moet er keihard oppositie gevoerd worden. Tijdens de voorbije verkiezingscampagne was Sanders een outsider, nu kan hij tonen dat hij veertig jaar politieke ervaring heeft. Geen tijd voor tranen of gejammer: politiek moet je met politiek bevechten.

Spike Lee is meer de man van de emotie: hij heeft hevig campagne gevoerd voor Sanders en wil nu een knuffel van hem, de bevestiging dat de wereld doldraait en de verzekering dat alles toch in orde zal komen. Hij wil niks weten van Trump en schildert zijn supporters af als dwazen. Sanders neemt – misschien verrassend – een meer strategische positie in. Hij past ervoor om de miljoenen blanke kiezers uit de werkende klasse als racisten te bestempelen, niet alleen uit pragmatisme, maar ook omdat hij daar zelf vandaan komt. Het begin van een fascinerende uitwisseling van ideeën.

Bernie Sanders «Hey, Spike, hoe gaat het ermee?»

Spike Lee «Ik voel me verschrikkelijk, senator. Maar ik wil u toch bedanken. Wat u gedaan hebt, was fantastisch. Zeker als ik nu de onthullingen over Debbie Wasserman en Donna Brazile lees (uit gelekte mails bleken de voorzitter en de interimvoorzitter van het Democratische partijbestuur de kant van Clinton gekozen te hebben en zelfs overlegd te hebben hoe ze Sanders konden tegenwerken, red.).»

Sanders «Tja, we hebben het opgenomen tegen het establishment, en dat is wat er dan gebeurt. Maar we beleven erg moeilijke tijden, we moeten vooruit, en ik kijk ernaar uit om daarvoor met jou te kunnen samenwerken.»

'Trumps overwinning is een reactie op de dag dat Obama zijn rechterhand op Lincolns bijbel heeft gelegd. De dag dat een zwarte man president van de Verenigde Staten werd'

Lee «Ik zal alles doen wat ik kan. Maar kijk eens naar de mensen die Trump heeft aangesteld. Hoe heet-ie weer, Bannon? Brannon?»

Sanders «Steve Bannon. Hij wordt politiek adviseur.»

Lee «Volgens mij is de overwinning van Trump een reactie op de dag dat Obama zijn rechterhand op Lincolns bijbel heeft gelegd. De dag dat een zwarte man president van de Verenigde Staten werd, acht jaar geleden.»

Sanders «Het heeft er zeker mee te maken, Spike, maar dat is niet het hele verhaal.»