Cherchez la femme: Danielle Dierckx, de vrouw van Groen-politicus Wouter Van Besien

Danielle Dierckx is de echtgenote van Antwerps gemeenteraadslid en voormalig Groen-voorzitter Wouter Van Besien, en dat is duidelijk geen voltijdse baan: ze is ook professor Sociologie aan de Universiteit van Antwerpen en onderzoeksleider in het – even een slokje nemen – Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS). Ontspannen doet ze in haar vrije tijd als voorzitter van de wijkraad van Borgerhout: ‘Dat klinkt niet sexy, maar ís het wel.’ We spreken af in een Marokkaans theehuis op de Turnhoutsebaan, en niet alleen voor de verse muntthee.