BBI-directeur Karel Anthonissen, de waakhond van de fiscus: 'De Belg is de grootste ontduiker van Europa'

'Als je aan het front staat, moet de generaal je steunen, en niet jou in de rug schieten'

In een kast in het kantoor van Karel Anthonissen aan de Zuiderpoort in Gent staan een paar lege wijnflessen. Op het etiket staat ‘La Macinaia’. Dat is de naam van het palazzo van de liberale politicus Karel De Gucht en zijn echtgenote, politierechter Mireille Schreurs in Toscane. Je kunt het palazzo in Gaiole huren voor 9.000 euro per week. In de omliggende wijngaarden maakt het echtpaar wijn. ‘Die is te krijgen bij een importeur in Ternat,’ zegt Karel Anthonissen. ‘Ik had er een paar flessen van besteld voor het pensioenfeestje van één van mijn medewerkers. Het minste wat je ervan kunt zeggen, is dat die wijn prijzig is: meer dan 20 euro per fles.’

De gewezen eurocommissaris ligt al jaren in de clinch met de BBI over La Macinaia. De inspectie wilde weten waarmee hij de aankoop heeft gefinancierd en begon een onderzoek naar belastingontduiking. De Gucht ging in de tegenaanval met een batterij financiële advocaten en met interviews in de pers.

HUMO Hoe staat het ondertussen met dat onderzoek?

Karel Anthonissen «Ik mag niets zeggen over individuele gevallen. Alleen dit: de tussenstand is 2-0 voor de BBI. Meneer De Gucht voert al jaren een procedureslag om het dossier tegen te houden, maar nu hebben zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie ons gelijk gegeven over de vraag of in dat belastingdossier het bankgeheim had mogen worden opgeheven. Nu, acht jaar later, kunnen we overgaan tot de afhandeling van het dossier.»

De afgelopen jaren heeft Anthonissen het ene zware dossier na het andere op zijn schouders genomen: dat van Omega Diamonds, de vennootschap van de Antwerpse diamantairs Sylvain Goldberg en Ehud Laniado, het dossier van Optima Bank en topman Jeroen Piqueur, en rond de Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital, die nauw verbonden is met de liberale families De Gucht, Buchmann en Turtelboom.

Daarnaast heeft Anthonissen 61.546 dossiers naar justitie gestuurd om ze te laten onderzoeken: de grootste fraudeklacht uit de Belgische geschiedenis. Het gaat om dossiers van mensen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om zwart geld dat in het buitenland zit, te regulariseren door er alsnog belastingen en boetes op te betalen. Maar Anthonissen zag dat er vals werd gespeeld.

Anthonissen «Dat was witwassen tegen weggeefprijzen. Mensen met 10 miljoen euro zwart geld op buitenlandse rekeningen konden het witwassen door 300.000 euro belasting te betalen. Ze gaven alleen de opbrengsten van het zwarte kapitaal van de laatste zeven jaar aan, want de fiscus mag niet verder teruggaan in de tijd. Maar het zwarte kapitaal was vaak ouder en dat gaven ze niet aan. Ze brachten het wel terug naar België alsof het óók was geregulariseerd. En de banken en de fiscus zeiden dat het in orde was. Dat kan niet. Op die manier werd 36 miljard euro zwart kapitaal witgewassen voor een spotprijs, en met de goedkeuring van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die destijds verantwoordelijk was voor die regularisatie. En dus heb ik dat aan justitie gemeld, zoals het hoort.