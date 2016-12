Ex-profwielrenner Kurt Hovelijnck na de schedelbreuk en het hersentrauma

'Je kunt niet kwaad zijn op een sport, maar ik heb door de koers meer verloren dan gewonnen'

Kurt Hovelijnck herinnert zich haarscherp de fierheid toen hij eind 2008 de overstap maakte van opleidingsploeg Topsport Vlaanderen naar Quick-Step, ’s lands absolute vedettenteam. Hij zette zijn krabbel, schudde ploegbaas Patrick Lefevere de hand, leerde kopman Tom Boonen kennen en reed in zijn gloednieuwe tricot lijnrecht naar zijn oude lagere school in het Meetjesland. Toen de kleine Kurt vroeger hardop droomde van een leven als coureur, werd die ambitie door zijn leerkracht weggelachen. Daarom reed hij nu in Quick-Step-tenue naar de school, gewoon om even gedag te zeggen: ‘Voilà, daar verschiet ge van, hè.’

Acht jaar later herinnert ten huize Hovelijnck alleen een grote foto aan het onbegrensde geluk van toen. Zijn leven is met een bulldozer overhoopgehaald.

Kurt Hovelijnck «Ik tekende bij Quick-Step en mijn vrouw vroeg: ’Wat ga je eigenlijk doen na je wielercarrière?’ Daar stond ik niet bij stil. ‘Dat zien we dan wel,’ zei ik.»

HUMO Amper een paar maanden na de ondertekening van je contract spatte de droom al uiteen.

Hovelijnck «In één seconde was alles voorbij.»

HUMO Wat is er precies gebeurd?

Hovelijnck «Op 17 maart 2009 ging ik trainen met Wouter Weylandt, een ploegmaat bij Quick-Step, op het jaagpad tussen Zwijnaarde en Oudenaarde. Wouter kende ik al jaren. Samen met Iljo Keisse, Dimitri De Fauw en Bert De Backer vormden wij een trainingsgroep. Rijdend op het jaagpad wachtten Wouter en ik op Iljo, die ons die dag zou vervoegen. In Zingem trokken we een spurtje. Heel onschuldig, maar ook ongenadig. Op volle snelheid brak het achterstel van mijn fiets af, waarna het wiel loskwam en ik met mijn hoofd tegen de grond sloeg.

»Er droop bloed uit mijn oren, maar ik was nog bij bewustzijn. Dat leek althans zo, vertelde Wouter me later. Ik kraamde wartaal uit. Een paar weken voordien was Wouter op hetzelfde jaagpad ook al getuige van een dodelijke val geweest. Hij belde meteen een ambulance en drong aan op een MUG. Had hij daar niet op aangedrongen, dan was ik hier waarschijnlijk niet meer.»

HUMO Wat herinner je je nog van die dag?

Hovelijnck «Helemaal niks. In het UZ Gent was ik kennelijk uitzinnig van woede. Ze bonden me met riemen vast aan het bed, heeft mijn vrouw verteld. ‘Blijf van mijn lijf!’ riep ik. Ik had een schedelbreuk en een hersentrauma. De druk op mijn hersenen was bovendien zodanig groot dat de artsen beslisten om mijn schedelpan weg te nemen, waarna ik negentien dagen in een kunstmatige coma lag, zonder schedel.