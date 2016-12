Football Leaks: gegevenslek over geld en andere Duivels

'Stellen de spelers zich geen vragen bij al die miljoenen?'

Joël Matriche van Le Soir is één van zestig journalisten uit twaalf landen die zich verenigd hebben in het medianetwerk European Investigation Collaborations (EIC). Zij bogen zich maandenlang over miljoenen digitale documenten die hen door het mysterieuze internetplatform Football Leaks waren toegespeeld, en kwamen vorige week met hun eerste bevindingen naar buiten. Blikvangers daarin: de dubieuze belastingsconstructies van Cristiano Ronaldo en José Mourinho, die inmiddels bezoek kregen van de Spaanse fiscus, én de astronomische lonen van onze Rode Duivels.

HUMO De oprichter van Football Leaks zou ene John zijn, over wie verder weinig bekend is.

Joël Matriche «Wie de bron is, weet ik niet. Alleen de journalist van Der Spiegel, via wie de contacten met Football Leaks verlopen, heeft hem ontmoet. Maar ook hij kent zijn ware identiteit niet. Over zijn motieven tasten we eveneens in het duister.»

HUMO Hoe lastig was het om de authenticiteit van de door hem aangeleverde documenten te achterhalen?

Matriche «Dat was een titanenwerk, waar men zich vooral bij Der Spiegel mee heeft beziggehouden. Pas daarna konden wij ermee aan de slag. We zijn op niets gestoten dat vervalst bleek te zijn. Maar ik kan je verzekeren dat we zware discussies hebben gevoerd: over wie John zou kunnen zijn en wat mogelijk zijn beweegredenen zijn. We weten ook niet hoe hij de documenten heeft verkregen. Heeft iemand ze hem gegeven, of zijn ze gestolen?»