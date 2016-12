Voltooid leven: wat als ouderen levensmoe zijn?

'Ons enige antwoord op ouderdom kan toch niet zijn: er voortijdig uitstappen?'

Els van wijngaarden «Een groeiende groep mensen zegt: ‘Als ík ooit zover ben, dan wil ik op een waardige manier dood kunnen’ – wat ‘waardig’ dan ook moge betekenen. In dat opzicht is hier een groot draagvlak voor zo’n ‘voltooid leven’-wet. Die ‘als, dan’-groep komt voortdurend in de media, maar de groep mensen om wie het écht gaat – de mensen die in dat stadium zitten – is een stuk kleiner en hoor je veel minder.»

HUMO Voor u hoeft die nieuwe wet er niet te komen?

Van Wijngaarden «Eigenlijk niet. Persoonlijk denk ik dat zo’n stervenswens nagenoeg niet bestaat, mensen die volledig autonoom en gezond beslissen: ‘Voor mij is het klaar.’ Met mijn boek wilde ik me niet mengen in de discussie over wetten of regelgeving. Ik wilde vooral begrijpen wat mensen met een voltooid leven ervaren, wat hun motieven zijn.»

HUMO De term ‘voltooid’ vindt u sowieso slecht gekozen: ‘Het klinkt te monter.’

Van Wijngaarden «Van de mensen die ik sprak waren er die dat uit zichzelf corrigeerden: ‘Nou ja, voltooid... dat klinkt zo mooi.’ En dat is ook zo: voltooid klinkt alsof het mooi afgerond is.

»Neem nu Steven: hij had als bioloog de hele wereld rondgereisd en dus een intrigerend leven geleid. Tegelijk had hij ook een heftige jeugd gekend, waarvan hij nooit helemaal was losgekomen. Altijd had hij het gevoel gehad dat hij ergens naar op zoek was geweest, dat hij een leegte probeerde te vullen. Dat was hem nooit helemaal gelukt, dus keek hij toch met spijt terug op zijn leven. Voltooid vond hij het allesbehalve.