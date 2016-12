'Het is de heersende klasse die bepaalt wat lekker is'

Humo’s kookboekencadeautip voor onder de kerstboom heet ‘Smaak! Een geschiedenis in 120 recepten’ van Annelies Van Wittenberghe, een Gentse historica die zich drie jaar geleden voornam om het ultieme historische kookboek samen te stellen, en daar aardig in geslaagd is. Kreeft met chocolade, kalkoen met framboos, oesters in komijnsaus – de meest contemporaine foodpairers halen hun hart op aan de recepten die Van Wittenberghe selecteerde uit kookboeken van de oudheid over de middeleeuwen en de renaissance tot begin vorige eeuw. Tot de verbeelding sprekende anekdotes over vorstelijke culinaire orgieën geven het kookboek extra jus.

Annelies Van Wittenberghe «Kerstmis is bij uitstek het moment waarop we met z’n allen teruggrijpen naar oude recepten. Niemand serveert sushi op kerstavond, wel wildschotels, gestoofde peertjes met kaneel, rijke sauzen: allemaal typisch middeleeuwse smaken. Net als glühwein overigens, wijn met kruidnagel en kaneel. Dat teruggrijpen naar vroeger heet throwback, en dat doen we voor heel bijzondere gelegenheden – Kerstmis op kop.»

HUMO ‘Ende ghietter so veel wijn soft biers inne tot dat u duenct dats ghenoech es’: Het had een advies uit het nieuwe West-Vlaamse kookboek van Piet Huysentruyt kunnen zijn, maar het komt uit het allereerste Vlaamse kookboek: ‘Een notabel boecxken van cokeryen’ uit 1514. Zijn er nog illustere voorgangers van Piet, Jeroen en Pascale?

Van Wittenberghe «Antonius Magirus keek in 1612 voor zijn ‘Koocboec’ in de potten van mensen die zich duurdere ingrediënten konden veroorloven, en in 1667 verscheen in Amsterdam ‘De verstandige Kock’, dat herdrukt werd in Brussel, Brugge, Antwerpen en Gent – een gigantisch succes. Die ‘verstandige’ kok was calvinistisch: er mag kaneel in de appelvla, maar dat is het zowat. Wel treffen we kabeljauw met foelie en citroen aan. Het was een heel pure keuken die we nu nog lekker zouden vinden. Pascale Naessens heeft dus al zeker één illustere voorganger (lacht).»