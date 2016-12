Koppensneller Herman Brusselmans: 'Angst is vrouwelijk, en ze ziet er nog verdomd goed uit ook'

‘Dat we allemaal bang zijn, is overdreven. Ik ben niet bang. Ik ben wel bang geweest, veertig jaar aan een stuk. Maar dat was ik op een bepaald moment, ongeveer rond de eeuwwisseling, beu. Ik draaide een knop om en zei tegen mezelf: ‘Vanaf nu ben ik niet meer bang.’ Angst is eindig. Op den duur houdt angst geen steek meer, is ze een onzinnige, abstracte materie, en is ze het niet waard dat je eraan ten onder gaat. Wat heeft het voor nut om, zoals ik in die jaren, niet eens een sigarettenwinkel binnen te durven gaan, puur van de bibberende, bevende, zwetende angst, die je zelfs verhindert dat je het liefste wat je doet, sigaretten paffen, op je gemakje uitvoert.

Je moet wél die sigarettenwinkel binnengaan. Wat kan er gebeuren? Ja, alle andere klanten kunnen eventueel opmerken dat je er bleek uitziet, trilt, duidelijk een kurkdroge mond hebt en met je schichtige ogen op zoek bent naar een uitgang, teneinde te vluchten naar het einde van de wereld, en je daar in een grot weg te steken tot het Armageddon komt. Maar dat de andere klanten en de uitbater van de winkel over je denken: die ziet er niet helemaal gezond uit, daar moet je je geen reet van aantrekken. Oké, de angst zou er weleens voor kunnen zorgen dat je, voor je je pakje Marlboro hebt kunnen bestellen, aan een hartaanval dood neervalt, maar dood moeten we toch, en of je je laatste adem uitblaast in een winkel, in een ziekenhuisbed, in het buitenland, in je eigen huis of in een grot aan het einde van de wereld, wat maakt het uit.