Joyce Delbaere: 'Ondertussen werkt iedereen mij tegen. Zelfs mijn eigen moeder'

‘Gisteren ben ik niet buiten geweest. Ik heb de hele dag geschreven, zonder pauze. De voorlopige titel is ‘Brief aan mijn uitgever’. Ik wou Geert laten weten dat hij nog een kans maakt bij mij. Hij mag mijn boeken uitgeven als hij zijn vrouw verlaat. Zo begon ik. Maar dan nam de inspiratie het van mij over. De woorden verschenen als een aanrollende zee. Deze tekst gaat over alles. Ik beschreef werelden waarin Geert en ik zouden kunnen leven, als hij maar de juiste beslissingen zou nemen.

Ondertussen werkt iedereen mij tegen. Zelfs mijn eigen moeder. Ze stuurde vanochtend een sms met de vraag hoe het met mij ging. Ik stapte meteen in mijn wagen en reed het hele eind naar haar toe. ‘Mama,’ zei ik, ‘het gaat keigoed met mij. Ik heb twee meesterlijke boeken geschreven, en gisteren nog een literaire tekst van een niveau waarvan ge zegt: ‘Amai, wat een niveau!’