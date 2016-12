Grunberg en -dal: 'Indianenverhalen'

‘De indianen hebben weer eens een slag gewonnen, voor het eerst sinds 1876,’ schreef Michael Persson dinsdag in de Volkskrant, over het protest van de ‘oorspronkelijke bewoners van Amerika’ tegen de plannen om in North Dakota dwars door het Standing Rock Sioux-reservaat een oliepijpleiding aan te leggen. Recentelijk zijn honderden veteranen gearriveerd om de demonstranten te beschermen tegen de politie. De beslissing van de Amerikaanse overheid om een andere route voor de pijpleiding te zoeken kan door Trump, die een financieel belang heeft in dit project, worden herzien. Lobbyisten en Republikeinen hebben laten weten dat ze verwachten dat Trump de oorspronkelijke plannen zal doorzetten. Daarom hebben de demonstranten Standing Rock nog niet verlaten. Standing Rock is een voorbeeld van succesvolle, vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Als de demonstranten het winnen van Trump, dan is dat een teken dat de burger niet altijd machteloos is, dat ook een tiran kan worden verslagen. (Arnon Grunberg)

Dit artikel verscheen in: HUMO van dinsdag 13 december Om dit Humo-artikel verder te kunnen lezen,

kiest u één van deze opties: IK KOOP DIT ARTIKEL PROFITEER NU! Ik heb al een abonnement