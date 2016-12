Uit de platenkast van Mauro: 'One String Sam'

Ik herinner me vaag dat Harry Mulisch in ‘De ontdekking van de hemel’ iets schreef over het plaatsen van spiegels in de ruimte, lichtjaren ver, zodat we in de weerkaatste beelden naar ons verleden kunnen kijken. Een geweldige jongensboekfantasie die ik zou toepassen op het vangen van geluid uit de tijd vóór de uitvinding van opnameapparatuur. Beethoven op de piano horen rammen. Middeleeuwse speellieden een doorluchtig gezelschap horen begeleiden bij het dansen. Een holbewoner die een slaapliedje gromt. Niemand gaat verloren, zei Mia, en dat klopt waarschijnlijk, maar het wordt toch moeilijk om te blijven bestaan als je nooit geregistreerd bent.

Eén opname is daarentegen genoeg om mogelijk eeuwig te worden opgemerkt. One String Sam, een Detroitse straatmuzikant uit de jaren 50, had als instrument de ‘diddley bow’. Een elektrisch versterkte houten plank met twee nagels op, waartussen een pianosnaar stond gespannen. Die bespeelde hij door erover te sliden met een leeg potje babyvoeding. Meer moet dat soms niet zijn.

Op een dag in 1956 stapte One String Sam een zeer rudimentaire studio binnen om snel twee nummers op te nemen. ‘I Need a Hundred Dollars’ en ‘My Baby, Oooo’. En dat was alles wat men in de toekomst van One String Sam zou gaan horen. Een sindsdien lichtjes verbeterde toekomst, want het zijn twee fenomenaal goede nummers. One String Sam met zijn plank en zijn leeg potje babyvoeding staat nu op Spotify. En in de Humo. Megasucces heet dat.