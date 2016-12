Humo's Alfabet van 2016: Influencen! Olganiseren! Wilmotsen!

Amerikawatcher

Beroepsgroep die het in 2016 zwaar te verduren kreeg, eerst door de hevigheid van de Amerikaanse presidentscampagne en daarna door het resultaat ervan, dat ze ondanks verwoed watchen toch niet had zien aankomen. Veel Amerikawatchers kampen eind 2016 dan ook met een vorm van bijziendheid en vermoeide ogen, zodat ze dichter bij Amerika gaan wonen om het watchen makkelijker te maken.

Boerkini

Badkledij die de borsten, maar niet de geloofsovertuiging verhult; zedelijke klederdracht die niettemin toch velen opgewonden maakt.

Brexit

Groot-Brittannië trekt de stop uit het Europese bad en trekt zich terug binnen de eigen territoriale wateren – omdat het land toch ruim 33 km van Europa ligt, had niemand dat zien aankomen.

Burnhoutverbod

Het nakende verbod op het aansteken van houtkachels op windstille of mistige dagen waarop grote concentraties aan fijnstof gemeten worden.

Cremanimatie

Een in 2016 plots opgedoken vorm van humoristische randanimatie bij uitvaarten, meestal verzorgd door ex-Miss Belgiës die aan lagerwal zijn geraakt en nu bijklussen als amateurhumorist op begraafplaatsen.

Eenzame wolf

De opkomst van de eenzame wolf: in Wallonië nog net niet onthaald op een volksfeest, maar in zowat alle andere regio’s alom gevreesd. In het tweede geval gaat het om terroristen die door hogerhand opgeroepen werden om in hun eentje aanslagen te plegen. Een oproep die onder andere in Nice gehoord werd, met bekende gevolgen.