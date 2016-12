Als de dijken breken

Eén – 5 december - 873.538 kijkers

Als je een Nederlandse bewindsman op wrange toon de vraag ‘Wat stellen die Deltawerken eigenlijk voor?’ hoort opwerpen, dan ben je ongetwijfeld naar ‘Als de dijken breken’ aan het kijken, een serie die Hans Herbots in opdracht van de EO en de VRT heeft gemaakt. Nadat de eerste aflevering was uitgezonden, liet de Nederlandse minister Melanie Schultz van Haegen, die over water waakt, snel weten dat Nederland voorlopig nog niet onder de zeespiegel zal verdwijnen. ‘Gelukkig komt een superstorm bijna nooit voor,’ sprak ze, ‘maar de Nederlandse kust is in ieder geval voor de komende vijftig jaar beschermd. En daar ben ik trots op.’ Haringhappen zal dus nog een halve eeuw op het droge plaatsvinden.

‘Als de dijken breken’ maakt de gevolgen van een superstorm, een apocalyptisch bijeffect van de klimaatverandering, aanschouwelijk voor CO2-uitstoters en in één moeite door ook voor de rest van het ruime publiek. In Nederland zal deze serie menigeen terugvoeren naar de watersnood van januari 1953, toen dé angst des vaderlands ontstond. Ik heb niet veel op met rampenfilms – ik laat ze liever aan mensen zonder verbeelding over – maar de watersnood in deze serie doet minder aan een spektakelshow uit een attractiepark denken dan ik had verwacht, wat de nattigheid naar mijn gevoel realistischer maakt. Voor de rest ben ik niet het type dat series chicaneus op hun special effects zit te taxeren.