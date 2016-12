Bekijk enkele cartoons:

Lees ook: De zeven hoofdzonden volgens Peter van Straaten

Het is exact 25 jaar geleden, merk ik, dat zul je altijd zien bij overlijdens, dat Peters allereerste ‘Doe ik het goed’ in Humo verscheen (tweede kerstdag 1991). Twintig jaar eerder hadden we zijn briljante generatiekloofstrip ‘Vader & Zoon’ al in Humo gepubliceerd, en nu had zijn uitgever ons op de Buchmesse in Frankfurt bijeengebracht en waren we het er, alsof we niet goed snapten waarom we daar zo lang mee gewacht hadden, nog vóór we gingen zitten al over eens dat Peter voortaan elke week een tekening voor Humo zou maken omtrent de voortdurende worsteling der geslachten. Zo geschiedde. Met de Humo-lezers was het in elk geval liefde op het eerste gezicht. ‘Doe ik het goed’ zou decennialang de meteen tot goedgemutstheid aanzettende instap in Humo blijven (jaar na jaar de hoogste lezerswaardering: 96 procent!) , en sinds kort was/is het dat opnieuw.

Humo verliest een vriend en een icoon. Een schitterend tekenaar. Briljant observator van de steeds weer tot falen gedoemde pogingen tot communicatie en samenleven in het gezin, in de liefde, op kantoor, op café, tussen generaties, eigenlijk alom. Meester van de ontrafeling der menselijke psyche. En geestig, buitengewoon geestig.