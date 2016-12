Wie wordt de slimste vrouw ter wereld in de finaleweken van 'De slimste mens ter wereld'?

‘Twee vrouwen en een homo’

Gilles Van Bouwel

Ex-Mol Gilles verzilverde zijn Woestijnvis-contract meteen met tien deelnames aan huismerk ‘De slimste mens ter wereld’. Alleen orkaan Olga deed nog beter.

HUMO Jij strandde in je tiende aflevering, op een drafje van die mythische twaalfde deelname.

Gilles Van Bouwel «En dat voelt nog steeds dubbel. Als je me op voorhand had gezegd dat ik zo lang zou meedraaien, had ik waarschijnlijk een gat in de lucht gesprongen. Maar naarmate het spel vorderde, voelde ik de druk om dat mythische record te halen én te breken enorm stijgen. Ik weet nog dat er, op de dag dat ik die noodlottige 10de aflevering ging opnemen, net een krantenartikel was verschenen met als kop: ‘Gilles kan het ‘Slimste mens’-record verbreken’. Terwijl ik toen nog maar vier afleveringen ver was op tv – veel te vroeg dus om daar al op te focussen. Bon, die avond was ik daardoor nog zenuwachtiger dan normaal, en kreeg ik ook nog eens een puzzel voorgeschoteld waar ik niets van bakte. Van wat er daarna gebeurd is, lig ik nu soms nog wakker: ‘Had ik over die vraag maar wat langer nagedacht!’ Of: ‘Allez, Gilles, Simon Bolivar, je wéét toch dat dat een vrijheidsstrijder is!’ (lacht)»