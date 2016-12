Dit was 2016: Humo's Filmjaaroverzicht

Twee worsten en een hotdogbroodje die zich aan een heet triootje wagen, een autistische boekhouder die zich ontpopt tot superheld, een rode schildpad die transformeert in een bloedmooie deerne, een Belgische premier die aan de bak komt als huurmoordenaar: yep, er liep het afgelopen jaar weer veel interessant volk rond in de donkere zaal. Maar welke film vonden wij nu de beste van het jaar? Wie deed ons het hardst lachen? Wie was de sensueelste spetter en wie de hitsigste hunk? Hoog tijd voor Humo’s knallende filmjaaroverzicht!