De bard en de band: Tourist LeMC en Bazart over het rockjaar 2016

Voor Tourist LeMC was 2016 het jaar van de bevestiging: zijn single ‘Horizon’ bivakkeerde twintig weken op één in de Vlaamse Ultratop en werd het officieuze troostlied van een door aanslagen verminkte natie. Bazart vulde dan weer moeiteloos de AB en Werchter- en Pukkelpoptenten nog voor de jongens hun debuutplaat ‘Echo’ uitbrachten, met niks dan de single ‘Goud’ als blikkerend lokaas. Of: hoe Tourist en Bazart elk met één successingle het momentum van 2016 wisten te vangen. Humo bracht beide partijen samen om terug te blikken op het voorbije muziekjaar.