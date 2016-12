'Ik beoefen alle hoofdzonden even gretig'

Wat weet ú over Olga Leyers? Zowat alles, eigenlijk. Dit najaar zijn meerdere hectares oerwoud moeten sneuvelen om de slimste 19-jarige ter wereld in woorden te vatten. De jongste van de Leyers-familie, samen met Simon Nuytten van Bazart, splitste tv-kijkend Vlaanderen in twee: de ene helft aanhangers, de andere helft aanklagers. Allemaal gezien, gehoord en gelezen. Dus moeten we dieper graven, hoofdzonde per hoofdzonde.

Jaloezie

Olga Leyers «Ik heb de hoofdzonden nog eens opgezocht voor dit interview, en ik denk dat ik ze allemaal gretig beoefen, behalve deze dan. Wie tevreden is met zijn eigen leven, voelt volgens mij geen jaloezie. In een relatie ben ik wél jaloers, maar echte afgunst is me vreemd.»

HUMO Met drie zussen?

Leyers «Dat zou je denken, maar bij ons is dat niet het geval. Natuurlijk kijken we af en toe onze ogen eens uit bij wat één van ons gepresteerd heeft, maar onze aangeboren reflex is dan gewoon om dat zélf dan ook te bereiken. Nu ja, nu ook niet altijd: als klein kind heb ik, toegegeven, mijn zussen het leven soms wel zuur gemaakt. Dan was ík het die bij mama op schoot moest zitten, en ik alleen.»

'Mijn grootste droom blijft dat iemand ooit de stekker uit het internet trekt'

HUMO Denk je dat die negatieve berichten op Twitter ook door jaloezie ingegeven zijn?

Leyers «Dat hoor je vaak zeggen: jaloezie omdat ik veel zou weten, of omdat ik nog zo jong ben en toch op tv kom. Maar eerlijk? Zelf geloof ik daar niet echt in. Soms kunnen mensen gewoon niet tegen je kop. Zo simpel is het. Het gebeurt me ook hoor, dat ik mensen op tv gewoon irritant vind zonder dat ik daarom jaloers op ze ben. Maar dat probeer ik dan te relativeren door me in te beelden wat voor mensen ze in het gewone leven zouden zijn.»

HUMO Ben jij dan anders in het echte leven?

Leyers «Nee, ik niet. Of dat krijg ik toch altijd te horen. Als ik pakweg op café zit, lach ik even luid en ben ik even uitbundig als in ‘De slimste mens’. Alleen komt zoiets op tv blijkbaar snel aanstellerig over. Als er al een verschil is, dan is het dat ik in ‘De slimste mens’ zelfs iets stiller ben dan gewoonlijk. Mochten mensen dus denken dat ik een showke zat te spelen: ik hield me vaak nog in.»

'Veel mensen hebben een bomma die in de jaren zestig een minirok droeg. Wat is hun probleem dan?'

HUMO Kan je de berichten op sociale media beter plaatsen als je ermee opgegroeid bent?

Leyers «Ik reken mezelf niet tot die generatie die al echt opgegroeid is met sociale media. Voor mij zijn dat die kleine kinderen die op restaurant een menukaart in de handen gestopt krijgen en erop proberen te swipen. Ik kreeg mijn eerste gsm pas op mijn 12de, en sociale media heb ik ook pas leren te gebruiken in de middelbare school. Netlog en Facebook, en de eerste jaren dan nog stiekem: ik mocht van mijn ouders eigenlijk geen online profielen aanmaken. Waarom heb ik nooit echt gevraagd. Ik denk dat ze gewoon niet goed wisten wat zoiets inhield. Mensen die de hele dag met elkaar zitten te praten via het internet: geef toe, het ís ook wel raar.