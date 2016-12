Het politieke jaaroverzicht van vicepremier Jan Jambon: 'Soms vraag ik me 's morgens af: ben ik vanavond nog minister?'

'Op sommige ochtenden kijk ik in de spiegel en vraag ik me af of ik die avond nog minister zal zijn'

Jan Jambon «Vorig jaar was er sprake van angst, paniek zelfs, na de aanslagen in Parijs, dit jaar was dat minder, ook al vonden er nu hier aanslagen plaats. Er is, ook in de geesten van de mensen, een veiligheidsbesef gegroeid. Men vindt het niet langer vervelend dat er veiligheidsmaatregelen getroffen worden, integendeel, wij krijgen soms klachten binnen dat er bij evenementen niet werd gecontroleerd. Ook de jeugd heeft geen bezwaar gemaakt tegen de bijkomende maatregelen op de zomerfestivals. We hebben leren omgaan met die situatie.»

HUMO Niveau 3 is het hele jaar gehandhaafd. Dat is dus het nieuwe normaal geworden.

Jambon «Ik hoop oprecht van niet, maar ik zie toch niet meteen gebeuren dat we naar niveau 2 kunnen. We komen in Syrië en Irak in een cruciale fase. Als Mosoel en Raqqa in 2017 vallen, stuurt IS dan drie- tot vijfduizend van hun Europese strijders terug, al dan niet met opdrachten? Of blijven ze ginder vechten? Als IS verdwijnt, komt Al Qaeda dan terug? Zullen nog meer mannen in hun slaapkamer radicaliseren achter hun pc, onder de radar? Kerels die niet uitgestuurd zijn door IS, maar zich wel op hun ideologie inspireren om in hun eentje aanslagen te plegen?»

'Je kunt in een jaar tijd niet oplossen wat in een heel decennium fout is gelopen'

JANUARI

HUMO Op 4 januari kondigde u aan ‘Molenbeek te zullen opkuisen’. Is dat ondertussen gelukt? CD&V-voorzitter Wouter Beke zei toen zich niet te kunnen voorstellen hoe je dat doet, een gemeente ‘opkuisen’.

Jambon «Het woord opkuisen was me in de mond gelegd door één van uw collega’s, maar goed, ik blijf daarachter staan. De wereld vroeg toen een krachtig signaal van ons, nadat de linken tussen Molenbeek en Parijs zo talrijk en overduidelijk waren. Frankrijk heeft niet nagelaten ons dat in te peperen. We hebben dat op politieniveau aangepakt, waardoor er weer recht en orde heerst in die wijken. Er zijn financiële maatregelen genomen tegen de netwerken, en misschien het belangrijkste: er is administratief weer een beetje orde na de chaos. Toen gaf de burgemeester toe dat ze niet wist wie er allemaal in haar gemeente woonde. Er stonden soms twee mensen op het adres van een flat ingeschreven, en er woonden er tien. Straffer nog: tussen de woonblokken, in de achtertuinen, waren er geïmproviseerde wooneenheden opgetrokken, die bij geen enkele dienst bekend waren. Nu weten we wie waar woont, na vijfduizend woningen te hebben gecontroleerd, zeshonderd mensen te hebben geschrapt uit het bevolkingsregister en honderden anderen te hebben ingeschreven. Maar je kunt in een jaar tijd niet oplossen wat in een heel decennium fout is gelopen.»

HUMO De massa-aanranding in Keulen met oudejaar wordt door nogal wat waarnemers gezien als een kantelmoment. Toen ging het van ‘Wir schaffen das’ naar een groot wantrouwen tegen asielzoekers.

Jambon «Ik ben niet zo zeker of het maatschappelijk draagvlak voor het ‘Wir schaffen das’ voordien al wel zo groot was. Maar dat de publieke opinie daarna nog minder moeite had om toe te geven dat ze er altijd al een koele minnares van was geweest: dat zal wel.»