Het niet zo vrolijke jaaroverzicht van Michael Van Peel

HUMO Zoals elk jaar werden er tonnen kruit verschoten in emotionele symbooldiscussies. Ga je het podium op in boerkini, verkleed als Zwarte Piet, of met een helmboswuivende Geert Wilders-pruik?

Michael Van Peel «Close, but no cigar! Ik draag het uniform van zowat elke autocratische politicus: een donkerblauw pak met knalrode power tie. Trump droeg zo’n das, Poetin en Erdogan ook. Er staat ook een muur op het podium. Dat is hét symbool van 2016. In 1945 hadden we alleen de Berlijnse Muur. Die diende om mensen binnen te houden, in plaats van buiten. We hebben ze afgebroken, omdat de wereld geëvolueerd was. Vandaag staan er vijftig nieuwe muren. We denken dat we alles waar we bang voor zijn – globalisering, vluchtelingencrisis – achter die muren kunnen houden. Daar stapelen de problemen zich op tot de dijk breekt en alles oncontroleerbaar naar binnen stroomt.»

HUMO Wie was de clown van het jaar?

Van Peel «De horrorclowns hebben het overgenomen: Trump, Poetin, Erdogan, Nigel Farage. Twee maanden geleden was Trump nog een goeie grap, nu is het lachen me vergaan. Ik ben altijd een optimist geweest, tot dit jaar. Mijn technieker vindt dit mijn hardste show ooit. En de vorige, over de vluchtelingcrisis, was al beenhard. Ik heb er dit keer wat lichtgevende piemels in gestoken om het wat minder donker te maken – een verwijzing naar die gigantische flieter die op een gebouw in Brussel stond. Zulke absurditeiten helpen ons beseffen dat we niet meer zijn dan een hoop apen met kapsones op een rots die rond de zon draait.»