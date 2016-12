'Het belang van emoties in de politiek wordt zwaar onderschat. Trump snapte dat als enige'

Het eerste wat Arlie Hochschild deed toen eerder dit jaar haar boek ‘Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right’ uitkwam, was een exemplaar sturen naar alle twintig Tea Party-aanhangers (de Tea Party is een conservatieve Amerikaanse protestbeweging, red.) in Louisiana die ze door de jaren heen zo vaak had gesproken en die haar gastvrij hadden ontvangen. Daarna gaf ze in Baton Rouge en Lake Charles een dineetje voor hen. Ze denkt dat hun gastvrijheid mede te verklaren is doordat zij als oude, blanke dame uit het progressieve Californië (‘Lopen de hippies daar nog naakt rond?’) niet bedreigend overkomt.

Maar het is natuurlijk ook een wisselwerking. Hochschild is oprecht geïnteresseerd in het leven en lijden van deze groep Amerikanen die door elitair links zo vaak wordt weggezet als rednecks, stommelingen en hillbillies, of zoals Hillary Clinton zei: ‘Deplorables’, betreurenswaardigen. Hochschild schetst de groep met veel respect en nuance. Zelfs als ze keer op keer haar eigen onbegrip over de zoveelste paradox moet bedwingen. ‘Ik ben het niet eens met je verklaringen. Maar je hebt me goed afgebeeld,’ was de overheersende reactie van de geïnterviewden op het boek. ‘Een vrouw kwam zelfs naar het dineetje in een T-shirt met de opdruk ‘Adorable deplorable’. Ze voelen zich doorgaans onzichtbaar, en zijn tevreden dat ze nu wel gezien worden.’

- Vertel eens over uw Tea Party-vrienden.

Arlie Hochschild «Eén van mijn favorieten is Mike Schaff, met wie ik het boek begin en eindig. Louisiana is zwaar vervuild door de petrochemische industrie. De leefomgeving van deze mensen is verpest, de eens zo mooie bayous (moerassige rivierarmen, red.) borrelen van het gif, hun huizen zijn onverkoopbaar, maar een schadevergoeding is nooit uitgekeerd. Als één van de weinigen bekeerde Mike zich tot milieuactivist, maar hij blijft fel tegen Hillary. Met hem heb ik een warme band, hij is gul en zo goed bezig.

»Inwoners van Republikeinsgezinde staten als Louisiana leven gemiddeld vijf jaar korter dan wij in Democratisch bestuurde staten aan de kust. Maar wij profiteren net zo goed als zij van alle producten die daar gemaakt worden. Ik beschrijf hoe Mike hartverscheurend huilt als weer eens iemand aan kanker sterft. Maar dan zie ik op zijn Facebookpagina dat president Obama moet worden opgesloten. Op zo’n moment krijg ik een hartverzakking.