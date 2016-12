'ADHD is een schijnepidemie. Ik zie geen reden om uitgesproken persoonlijkheidskenmerken een ziekte te noemen'

Peter Gøtzsche (67) stond mee aan de wieg van Cochrane, een wereldwijd netwerk van 37.000 artsen, onderzoekers en patiënten die ijveren voor een betere, evidencebased gezondheidszorg. Hij haat het stempel ‘controversieel’, maar hoe moet je een man die al decennialang de gevestigde medische én farmaceutische orde tegen zich in het harnas jaagt, anders noemen? In 2001 publiceerde Gøtzsche een rapport waarin hij het nut van systematische borstkankerscreening in twijfel trok. In 2013 was er de mondiale bestseller ‘Dodelijke Medicijnen en Georganiseerde Misdaad’, een titel als een oorlogsverklaring aan Big Pharma. De reacties waren furieus, zowel van de geviseerde industrie als van talloze wetenschappers die zich persoonlijk aangevallen voelden. De Deense medicus liet het niet aan zijn hart komen en reisde de halve wereld af om zijn boodschap te verkondigen, tot in het Europese Parlement toe. En in zijn pas vertaalde nieuwe boek ‘Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning’ trekt hij opnieuw alle registers open.

HUMO U doet ADHD af als een schijnepidemie, legt een verband tussen antidepressiva en stijgende moord- en zelfmoordcijfers, en ontmaskert vooraanstaande psychiaters en wetenschappers als vetbetaalde slippendragers van de farma-industrie. Waarom zouden we u dan niet controversieel mogen noemen?

Peter Gøtzsche (lacht) «Dat woord leent zich net iets te gemakkelijk voor een karaktermoord. Als je iemand controversieel noemt, hoef je hem daarna niet meer ernstig te nemen. Je mag me best wel controversieel noemen, maar alleen als je daarmee bedoelt dat ik tegen de stroom in roei. Dat is namelijk wat ik doe: ik probeer de waarheid te achterhalen, ook al is die niet geruststellend of populair. En daarbij ga ik wetenschappelijk te werk. Mijn beweringen zijn op feiten en data gebaseerd, vandaar ook de grote belangstelling voor mijn boeken.»

HUMO U noemt psychiatrie een pseudowetenschap. Waarom?

Gøtzsche «Omdat de onderliggende research niet deugt. Kijk, we leven al een paar decennia in het tijdperk van de biologische psychiatrie, die zegt dat geestelijke gezondheidsproblemen een biologische oorsprong hebben – bijvoorbeeld: een onevenwicht in de chemische huishouding van de hersenen. Daaraan koppelt men een onwrikbaar geloof in een quick fix: je slikt de nodige pillen en het probleem is opgelost. Ik heb daar grote moeite mee, niet vanuit één of ander principe, maar op basis van mijn onderzoek als klinisch analist.»

HUMO Leg dat eens uit.

Gøtzsche «Er worden bij de ontwikkeling van psychofarmaca heel veel trials opgezet, patiëntenstudies. Dat klinkt alsof men heel grondig te werk gaat, tot je naar de methodologie kijkt. Zo worden schadelijke neveneffecten systematisch genegeerd of onderschat. Je hoort bijvoorbeeld nergens dat antidepressiva nefast zijn voor je seksleven, want dat is vervelend voor de farmaceutische marketeers die antidepressiva als gelukspillen verkopen.