'Seksisme kan niet, maar daarom hoeven we iemand die een foute mop vertelt nog niet te beboeten'

1. Wie rookt in de wagen in aanwezigheid van een minderjarige betaalt in Engeland 50 pond boete.

Gwendolyn Rutten (voorzitter Open VLD) «Wij hebben in België een soortgelijk wetsvoorstel ingediend: roken in de wagen mag, maar niet in het bijzijn van kinderen.»

John Crombez (voorzitter SP.A) «Wij zijn dezelfde mening toegedaan. Alle studies tonen aan dat passief roken in een kleine ruimte heel schadelijk is voor kinderen.»

Meyrem Almaci (voorzitter Groen) «De overheid moet voortdurend een evenwicht zoeken tussen de vrijheid van het individu en het algemeen belang. Door te sensibiliseren leert ze de burger dat persoonlijke keuzes een effect kunnen hebben op onze gezondheid. Kinderen hebben die keuze nog niet. In dat geval moeten we dus durven te verbieden.»

Wouter Beke (voorzitter CD&V) «Ook wij zijn voor.»

HUMO Eensgezindheid alom. Alleen de N-VA houdt dat wetsvoorstel tegen.

Sander Loones (ondervoorzitter N-VA) «Iedereen weet dat roken ongezond is. Wie toch een sigaret opsteekt met kinderen in de auto, heeft een ernstig pedagogisch probleem. Wij geloven meer in het ontwikkelen van het gezond verstand van de Vlaming dan in het aanpraten van een schuldgevoel. Bovendien: hoe kun je zoiets controleren?»

Rutten «Men controleert toch ook het bellen achter het stuur of het dragen van een gordel?»

Loones «Je kunt altijd een stap verder gaan. Verbieden we binnenkort dan ook roken in de huiskamer?»

2. Zestien Nederlandse gemeenten, voornamelijk gesitueerd in de Veluwe en Gelderland, hanteren een vloekverbod. In de wet klinkt het zo: ‘Het is verboden in het openbaar ruwe of onzedelijke taal te bezigen.’

Loones (lacht)

Rutten «Te zot om los te lopen.»

Crombez «Te absurd voor woorden. Zulke problemen kan men ook op een creatieve manier oplossen. Mijn 9-jarige dochter leert op school vloeken met ‘chips’ in plaats van ‘shit’.»

Beke «Ofwel versterken we het fundamentele principe van de vrije meningsuiting via responsabiliserings- en sensibiliseringscampagnes, ofwel gaan we verbieden. Ik kies liever voor het eerste.»

Almaci «De wet beschermt ons nu al tegen rechtstreekse beledigingen en bedreigingen. Wie beslist dan welk woord een vloek is? Is grove humor dan nog toegestaan? Ergernis over het taalgebruik van een ander is echt geen reden voor een verbod.»

3. In Amsterdam wil men een ‘sisverbod’ invoeren. De gemeenteraad wil er de strijd aanbinden met aanstootgevende taal en straatintimidatie, onder meer door het inzetten van zogenaamde ‘lokmokkels’ en undercoveragenten.

Rutten «En gaan ze dan ook bij elke bouwwerf een politieagent neerzetten om te controleren of ze daar vrouwen nafluiten? En wanneer is een compliment intimiderend? Het komt altijd op hetzelfde neer: wegens een probleem met een klein percentage van de bevolking vaardigt men wetten uit die de andere 90 procent ambeteert.»