'Deze film heeft me diep doen nadenken over mijn eigen leven'

Ewan McGregor telt nog maar 45 prille lentes, en toch lijkt het alsof hij al een eeuwigheid in de filmbusiness meedraait. Sinds zijn filmdebuut in Danny Boyles ‘Shallow Grave’ (1994) acteerde hij in meer dan zeventig films, waaronder ‘Brassed Off’, ‘Velvet Goldmine’, ‘Little Voice’, ‘Moulin Rouge!’, de ‘Star Wars’-prequels en natuurlijk ‘Trainspotting’, waarvan de langverwachte sequel op 15 februari uitkomt. Maar vandaag willen we het met hem hebben over zijn debuut als regisseur van ‘American Pastoral’. Wanneer we McGregor in Hamburg ontmoeten, waar zijn film wordt vertoond op het plaatselijke filmfestival, zijn we ietwat nerveus. McGregor heeft de reputatie een lastige jongen te zijn die tijdens interviews spinnijdig uit de hoek kan komen en journalisten het liefst rauw lust. Nog ’n geluk dat we, aangezien we die ochtend ontiegelijk vroeg moesten opstaan om het vliegtuig te halen, er helemaal gaar uitzien.

HUMO ‘American Pastoral’ geldt als één van de belangrijkste naoorlogse Amerikaanse romans. Wie zich aan de verfilming waagt, moet wel over gigantisch veel zelfvertrouwen beschikken.

Ewan McGregor (cynisch) «Ik ben al blij dat je niet vraagt waarom ik uitgerekend dat boek heb uitgekozen voor mijn regiedebuut. Die vraag heb ik namelijk al honderd keer gekregen. Ik geef het antwoord in mijn slaap.»

HUMO En wat zeg je dan?

McGregor «Mijn antwoord luidt: ‘En waarom niet?’ Het is een fuckin’ goed boek, hè.»

HUMO Ja, maar het is ook een veelgelaagde turf waarin Roth de balans van een eeuw Amerikaanse geschiedenis opmaakt. Niet makkelijk om te verfilmen.

McGregor «Klopt, maar om op jouw eerste vraag te antwoorden: ja, ik had het zelfvertrouwen. Ik ben drie jaar bezig geweest met ‘American Pastoral’, ik kende het script door en door, ik voelde me totaal vertrouwd met de plot en de personages. In 2012 boden ze me de rol aan van zakenman Seymour Levov, bijgenaamd de Zweed: ik zei ja, maar op dat moment was er geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht om de film ook te regisseren; er wás al een regisseur aangeduid. Maar de studio kreeg de financiering niet rond, regisseurs kwamen en gingen, en het project is drie jaar lang in de pijplijn blijven steken. Uiteindelijk zei mijn vrouw: ‘Waarom doe jij het niet?’ Ik heb nog even geaarzeld, maar ik voelde dat ik het kon, en ik besefte dat mijn moment was gekomen. Ik ben met mijn voorstel naar de producenten gestapt, en enkele weken later kreeg ik het groene licht.»