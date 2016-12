Uit de platenkast van Mauro: 'The Tragically Hip'

Heel erg veel artiesten doen echt heel erg hun best om heel erg bijzonder te zijn. Sommigen zijn daar ook heel erg goed in. Die totaal overbodige zonnebril, weerkundig gezien. Die lichtjes warrige manier van converseren. Die fiscaal aftrekbare nonchalance. Bijzonder erg allemaal.

Gordon Downie gedraagt zich op het podium als een vestimentair onopvallende fan van de groep waarvan hijzelf de zanger is. Een wat rare fan die volslagen complexloos alle nummers komt meezingen. Maar dat is volledig oké, want die groep is The Tragically Hip en dat zijn heel erg brave Canadezen.

Toch is er één gigantisch verschil met andere gekke frontmannen: Gordon Downie is echt bijzonder. Om te beginnen vind ik hem niet enkel een wereldzanger, maar ook een geweldige danser. Half kind, half sjamaan en euh, nog ergens een helft abstracte non-rockster. Laat hem hetzelfde doen op muziek van Webern en het zou dé sensatie zijn op het festival van Avignon.