Dit zijn de eindejaarscitaten van 2016!

'Ik was geschokt vast te stellen dat mijn wassen beeld is omgesmolten tot de kont van Lady Gaga' (Dame Edna)'

★ ‘Ik ben nog helder van geest, maar daarmee is ook alles gezegd.’

We moesten ons klaarmaken om afscheid te nemen van Leonard Cohen, die in september het einde afwachtte in Los Angeles, in zijn appartementje op de tweede verdieping



★ ‘Mijn kloosterleven heeft voor mij gedaan wat een bootcamp voor militairen doet: het heeft gemaakt dat ik stopte met zeuren. De moderne mens is rotverwend maar zeurt toch dagelijks. Het spartaanse regime van mijn leermeester sneed dat gezeur de pas af.’ (Leonard Cohen)



★ ‘Prince heeft mij erg beïnvloed. Hij heeft me gepusht. Elke keer als ik hem in Paisley Park had bezocht, dacht ik: ‘O jee, ik dacht dat mijn eigen plaat en show af waren, maar hij heeft me net getoond dat ik het best allemaal nog eens overloop en verbeter.’ Hij was in termen van puur vakmanschap de absolute top: hij wist alles over alles én kon het moeiteloos toepassen.’ (Bruce Springsteen)



★ ‘Volgens mij geeft deze plaat als je er op aarde naar luistert slechts een deel van zijn glorie prijs.’

Mike Massimino. Hij kan het weten, want hij is astronaut en luisterde naar Radioheads ‘OK Computer’ in de ruimte.



★ ‘Jammer, nu gaat ons duet niet door.’

Lady Gaga over de dood van David Bowie. Gaga wilde op de eerste commerciële ruimtereis van Virgin Airlines met hem in de ruimte duetteren. Bowie heeft zelf nooit op de ambitie van Gaga gereageerd.