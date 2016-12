Slavernij in België: op pad met de sociale inspectie

'Als je voor het budget van één Belg drie buitenlanders kunt laten werken, dan is de keuze snel gemaakt'

‘In december 2011, vlak voor kerst, stonden plots negen jonge Bulgaren in ons kantoor,’ vertelt Peter Van Hauwermeiren, directeur van de sociale inspectie in Gent.

Peter Van Hauwermeiren «Het waren bouwvakkers die oude appartementen in Gent renoveerden voor drie Turkse broers. Ze kwamen een klacht indienen tegen hun bazen: die hadden hen al weken niet meer betaald, zodat ze voor hun eten moesten bedelen. Telkens als ze hun loon uitbetaald zouden krijgen – er was hun 6,25 euro bruto per uur beloofd – kwam er volgens de bazen iets tussen. Een defecte machine, of een aannemer die te laat was met zijn betalingen. Als ze hun geld wilden zien, waren ze verplicht om verder te werken. Vaak kregen ze wekenlang niets.

»De mannen woonden met z’n allen in een huis in de buurt van Gent, dat ze huurden van hun bazen. ‘U kunt beter even mee komen kijken,’ zei één van de Bulgaren ons, ‘dan begrijpt u het wel.’ Ik ben toen ’s avonds laat met een collega het huis gaan bezoeken. Toen we binnenkwamen, waren we sprakeloos. Het huis stond van onder tot boven onder de vochtige schimmel. Het was er ijskoud, want de verwarming werkte niet. Er brandde alleen een open haard waarin ze wat rotzooi en afval verbrandden om zich warm te houden, en die een vreselijke stank verspreidde. In het hele huis hing een verstikkende rook die aan de ogen prikte. De Bulgaren woonden er met negen, maar er waren periodes geweest dat ze er met twintig samenhokten. Elk van hen betaalde per maand 50 euro huur aan de Turkse bazen, die dat bedrag rechtstreeks van hun loon afhielden. Ze sliepen met vier op één kamer. Er was één smerig toilet waarvan het dak anderhalve maand eerder naar beneden was gekomen. In de badkamer stond drie centimeter water op de vloer door een lek. Het was telkens aanschuiven tot één uur ’s nachts om te kunnen douchen. In het keukentje waren maar vier kookplaten voor twintig mensen. Elektriciteitskabels waren doorgeknabbeld door ratten en muizen. ’s Nachts in bed voelden de bewoners de knaagdieren over zich heen lopen. Overal in huis hadden ze kartonnen met lijm gelegd als een soort primitieve rattenval. Mijn collega en ik keken elkaar verbijsterd aan. Kan iemand in zo’n huis wonen? Kan dit nog, in de 21ste eeuw in België?»

Moderne slaven

Als er één ding duidelijk werd in het conflict rond de hervorming van de sociale inspectie, is het dat dat soort toestanden in België anno 2016 geen uitzonderingen zijn. Sociale inspecteurs en arbeidsauditeurs zagen de internationale georganiseerde sociale fraude en de economische uitbuiting de afgelopen tien jaar drastisch toenemen. Belgische bedrijven halen buitenlandse werkkrachten uit Oost-Europa, Afrika of Marokko naar hier met frauduleuze constructies en laten hen aan extreem lage lonen en in erbarmelijke omstandigheden werken. Dat zorgt voor een onzichtbaar leger van moderne slaven aan de onderkant van onze economie. Ze wassen auto’s, werken op onveilige bouwwerven, brengen kranten rond, rijden de klok rond met vrachtwagens, bakken duizenden broden per nacht, sorteren oude kleren uit containers, wassen af in restaurantkeukens, plooien zestien uur per dag servetten in fabrieken, slapen tussen de machines op smerige matrassen. Ze worden door niemand beschermd, leven in schimmelige krotten en zijn een speelbal in de handen van hun werkgevers. Zelfs de paters augustijnen van Gent werden onlangs beschuldigd van economische mensenhandel, met een twintigtal slachtoffers: jonge Afrikanen die een priesteropleiding kwamen volgen in het Gentse klooster, maar er vooral ingezet werden als gratis werkkrachten om het gebouw te onderhouden, klusjes op te knappen en in de catering te helpen op grote feesten en recepties met honderden genodigden, georganiseerd door de vzw van het klooster.

'De politiek wil de focus leggen op de werkloze die stiekem gaat klussen of de invalide die wat zakgeld bijverdient, grote ondernemingen moeten we met rust laten'

Het zijn vooral de inspecteurs van de sociale inspectie die dat ranzige kantje van de Belgische economie zien. De dienst voert zo’n 150 gerechtelijke onderzoeken naar mensenhandel per jaar, en in 2015 waren er 475 mensen van wie ze voor de rechtbank konden bewijzen dat ze economisch uitgebuit werden. Ook op het gebied van fraudebestrijding bouwde de dienst een uitmuntende expertise op: 230 controleurs en inspecteurs brachten de schatkist in 2015 180 miljoen op.