'Wij blijven sportlui die entertainen. We redden geen mensenlevens'

Vandaag houdt wielerteam BMC een mediadag in het Spaanse Denia. Greg Van Avermaet (31), de kopman voor de klassiekers, hinkt voor het oog van de internationale pers op één kruk rond in de lobby van hotel Marriott. Vier weken geleden brak hij zijn enkel bij een val op training. En bot herstelt langzaam, ook bij een topsporter die erop gebrand is in de winter al zoveel mogelijk kilometers te maken. Het zal nog minstens twee weken duren voor hij weer over al zijn krachten beschikt. Hij kan alweer lopen, en fietsen doet hij ook, maar nog niet zoals hij zou willen. De voorbije dagen heeft hij met het team meegereden, bungelend aan het staartje van de groep. Op de training slaat hij zijn beurt om op kop te rijden over, en dat zit hem dwars. ‘Normaal neem ik de anderen op sleeptouw.’

Het is half december en je proeft de onrust in de woorden van Van Avermaet: in het voorjaar wil hij klaar zijn voor de grote klassiekers. Daar moet hij er nu maar eens één van winnen, met zijn status van Olympisch kampioen. Hij is veel te lang de eeuwige tweede geweest.

Als we mekaar onder vier ogen spreken, beginnen we met de opmerkelijke vaststelling dat hij zich in Rio tot Olympisch kampioen heeft gekroond in een klimkoers. Hij is veel, maar een klimmer, nee, dat hadden weinigen in hem vermoed.

Greg Van Avermaet «Na de Tour rijd ik altijd goed bergop. Je bent niet meer uitgemergeld zoals vroeger, maar je bent wel lichter. Vorig jaar had ik normaal gesproken ook de klimkoers Clásica San Sebastián gewonnen, als een motor me niet van de baan had gereden.

»Natuurlijk ben ik geen klimmer zoals Chris Froome, Richie Porte of Vincenzo Nibali, maar in Rio was het een wedstrijd over 260 kilometer. Die gasten verliezen hun punch als het langer dan 200 kilometer duurt, en ik word beter.»

HUMO Laten we nog eens terugkeren naar de doortocht boven op de Vista Chinesa, de laatste helling in Rio op 17 kilometer voor het einde. Jullie passeren met een achterstand van 15 seconden op het drietal Rafal Majka, Sergio Henao, Vincenzo Nibali – misschien wel de beste daler in het peloton. Denk je dan: de koers is gereden?

Van Avermaet «Nee, 15 seconden is geen groot gat. We zagen hen rijden. Maar het was een meevaller dat Nibali en Henao in de afdaling onderuitgingen, natuurlijk.»

HUMO Peter Sagan noemde dat achteraf jouw grote geluk. Hoe zie je dat zelf, zo’n valpartij: louter een kwestie van geluk?

Van Avermaet «Iedereen heeft grote risico’s genomen. In de Tour is dat net hetzelfde: als de aankomst in het dal ligt, storten renners zich roekeloos naar beneden. Alleen, daar rijden we ook voor een klassement. In een eendagswedstrijd is dat niet het geval en gaan we dus niet voor 100, maar voor 200 procent naar beneden, snap je? En wanneer je als een zot naar beneden rijdt, bestaat natuurlijk de kans dat je valt.»