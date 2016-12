'Ik ben een meesterlijke prutser'

‘Die kerstspecial stond al op de agenda vanaf het moment dat we hadden besloten dat het niet bij één seizoen ‘Eigen kweek’ zou blijven.’

Wim Willaert «We hebben toen ook meteen gezegd dat we drie reeksen zouden maken. Drie seizoenen is goed: dan is het af. Als ik ergens niet van hou, dan is het van series die niet ophouden. Ik kijk op Netflix ook pas naar een serie als die beëindigd is. ‘Breaking Bad’, bijvoorbeeld, heb ik niet bekeken tot ik wist dat er geen afleveringen mee bij kwamen. Anders leef ik van de ene cliffhanger naar de andere en heb ik het gevoel dat ik voor eeuwig vastzit.

»Vond je de cliffhanger op het einde van het tweede seizoen van ‘Eigen kweek’ trouwens niet fantastisch? Ik was er verliefd op. Je ziet Maaike Cafmeyer (politieagente Chantal Vantomme, red.) naar ons kijken en denken: het zijn de Welvaerts die kweken. Ze wéét het. Ze heeft het door. En dan – báf – het einde. Geweldig! Ik zou vasthangen.

»Ik ben heel snel verslaafd. Op mijn 25ste speelde ik vaak op de playstation met een vriend en ik weet nog goed dat we vaak tegen elkaar zeiden: ‘We zouden nu best gaan slapen, het zal wel twee uur zijn.’ En dan keken we op de klok en zagen we dat het al zeven uur ’s ochtends was. Nu, ondertussen heb ik mijn leven zo weten te organiseren dat ik van al mijn verslavingen af ben, behalve de sigaret.»

HUMO Waar komt die hang naar afhankelijkheid vandaan?

Willaert «Ik weet het niet. In een artikel over ADHD las ik dat het gevecht van een kind met ADHD neerkomt op: death to boredom. Ik ben zo’n kind. Niks vreselijker dan verveling. Eén van de eerste stukken waarin ik speelde was oersaai en ik moest het vijftig keer opvoeren: ik werd zot. Ik heb toen aan Jo De Meyere, die ook meedeed, gevraagd: ‘Hoe vaak gebeurt dit?’ ‘Een keer om de acht jaar,’ zei hij. ‘Als het zo zit, zoek ik een andere job,’ dacht ik. Vanaf dan heb ik mijn muil opengetrokken zodra iets me niet beviel. Maar ja, als je dat doet, ben je geen braaf acteurtje meer en zullen negen van de tien regisseurs je niet meer vragen. Dat gezegd zijnde: degenen die dan toch nog met je werken, wíllen dat ook wel echt. En dat zijn natuurlijk de goeie: Arne Sierens, Johan Dehollander…»

HUMO Je dacht niet: voor hetzelfde geld krijg ik helemaal geen werk meer.

Willaert «Nee. Ik ben pas op mijn 36ste aan een gezin begonnen. Wat had ik te verliezen? Niks. En tegen de tijd dat ik kinderen kreeg, was mijn wildheid geïnstitutionaliseerd en bleef ik werk krijgen.»