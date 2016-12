Nathaniel Rateliff & The Night Sweats: ‘De pot op met hiphop’

Jaren aan de weg timmeren, gedropt worden door je label, depressie, drank: een muzikant die na deze lijdensweg alsnog succes krijgt, heeft een gedróómd imago – misère en marketing zijn nu eenmaal de beste vrienden. Maar in het geval van Nathaniel Rateliff & The Night Sweats is er ook écht goeie muziek, de jubelende blazerssoul van ‘I Need Never Get Old’ op kop. 2016 was zonder meer hun doorbraakjaar.

Wij spraken de kopman en bassist van de zevenkoppige soulrevue aan de vooravond van hun concert in de AB.

HUMO Met de deur in huis: luide, maar afstandelijke playbackshows van Rihanna en Major Lazer zijn tegenwoordig de headliners op onze festivals. Zou het kunnen dat mensen daardoor muziek zoals die van jullie, échte livemuziek, meer appreciëren?

Joseph Pope III «Dat heb ik al vaker gehoord. Ik heb in elk geval nog nooit zoveel plezier beleefd aan muziek spelen als met deze groep. Er is iets heel directs aan.»

Nathaniel Rateliff «Als je een plaat maakt, kun je van alles doen om lagen te creëren, om een grote sound te maken. Ik heb altijd gewild dat alles wat we deden niet noodzakelijk analoog was, maar wel écht – met echte instrumenten, en met onze stemmen. Eén van mijn favoriete details aan de vroege James Brown-platen, is dat je de kick pedals kunt horen piepen, ze gaan echt van ‘ie-ie-ie-ie-ie’.»

HUMO Nathaniel, je vader stierf toen je 13 was. Je bouwde je smaak op uit wat er nog restte van zijn platencollectie, waarvan hij ooit een deel had moeten wegschenken, omdat zijn streng-christelijke omgeving niet toestond dat hij naar duivelse muziek luisterde.

Rateliff «Er werd hem op een bepaald moment geadviseerd dat hij zijn platen maar beter weg kon doen, ja. Het was ooit mijn plan om zijn collectie weer helemaal bij elkaar te brengen, maar dat bleek onmogelijk. Een groot deel had hij weggegeven aan zijn broers. Mijn vader kwam uit een heel grote familie, een heel arme familie ook. Het rare met arme mensen: ze hebben véél kinderen, en geen geld (lacht).