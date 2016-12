Eeuwig spits Jan Mulder: 'Waarom ik een onbetrouwbare voetbalanalist ben'

‘Waarom ik een onbetrouwbare voetbalanalist ben.

1. De elftallen wachten in de tunnel op het sein van de scheidsrechter om het veld te mogen betreden. Aangezien de transfermarkt welig tiert en de spelers vaak van club veranderen, wordt er veel omhelsd met oude vrienden van de andere rij. Leuk gezicht. Er zijn ook twee rijen kinderen naar binnen gedreven en deze mascottes zijn bijna zo boeiend als Ibrahimovic en Ronaldo. Soms is er een welp, zoals vorige week bij Crystal Palace - Manchester United, die van zijn vader, supporter van Palace, een opdracht heeft meegekregen om de sterspeler mentaal te raken: ‘Je vraagt aan Rooney of zijn baard wél echt is.’ (Wayne Rooney heeft kunsthaar laten inplanten.) Het jongetje stelt de brutale vraag. Rooney schenkt hem een vergevensgezinde glimlach.

Als Wayne niet in vorm is, ben ik bereid hem de slechte prestatie niet aan te rekenen wegens zijn beschaafde houding jegens dat door vader als postbode gebruikte kind.