Koppensneller Herman Brusselmans: 'Stel je even voor dat je een vluchteling uit Syrië bent'

Volgens betrouwbare bronnen zou stress vooral voorkomen bij jongeren, ouderen, mensen van middelbare leeftijd, dertigers, straaljagerpiloten, chirurgen, gehandicapten, tramreizigers, professoren in de geologie, tante Sonja, werklozen, sukkelaars, ex-koffiedrinkers, pipo’s met een wijnvlek op hun kanis, rechterflankverdedigers, dichters, gebruikers van Tinder, pathologen-anatomen, christenen, deur-aan-deurverkopers van flipflops, baronnnen, moslims met een hoek af, ontwerpers van winterparaplu’s, dwergen met een te grote jas aan, stand-upcomedians die jaloers zijn op Philippe Geubels, poetsvrouwen bij zowel VTM als VIER, koks in visrestaurants, baby’s, nog meer baby’s, nagenoeg álle baby’s, ouders van baby’s, ouders van andere kinderen, kinderen van andere ouders, driegezinskinderen, kinderen tout court, onnozelaars, klojo’s, hufters, kaffers, olifanten, chauffeurs in een Nissan Primera, nonkel Sylvain, toevallige voorbijgangers, medewerkers van Jo Vandeurzen, honderdjarigen die geen taart met honderd kaarsjes erop voor hun verjaardag hebben gekregen, de gebroeders Borlée, Serena Williams, Clive Owen, de schoonmoeder van iedere bruidegom die zonet in z’n broek heeft gescheten omdat hij, te laat, vindt dat z’n bruid één van de lelijkste wijven is ten zuiden van Gent-Dampoort, niet-rokers, fans van Lize Spit die met zoveel ongeduld zitten te wachten op de nieuwe roman van hun idool dat ze Spit belagen met mails in de trant van ‘Zou je niet wat opschieten met dat volgende boek, stoephoer?’, vormgevers van het weekblad Knack, twaalfjarige meisjes die verliefd zijn op Willem Vermandere, inwijkelingen uit de verste uithoeken van West-Vlaanderen, de buren van Erik Van Looy, quizkandidaten die niet kunnen antwoorden op de vraag: ‘Wie waren de vijftig belangrijkste nazi’s?’, de roadies van Isolde Lasoen, degenen die de gele vlekken in de onderbroeken van Annemie Struyf moeten verwijderen zonder daar subsidies voor te krijgen, correctoren van de essays van David Van Reybrouck, gepensioneerden die in het zwart wat bijklussen achter de schermen van cultureel centrum De Vooruit, waar ze tevens de artiesten moeten opvangen, bijvoorbeeld Trixie Whitley, die een dip heeft omdat van haar laatste cd zoveel exemplaren verkocht zijn als van het maandblad ‘Zelf asbakken boetseren’ – en op de koop toe heeft Whitley haar maandstonden – en ze snauwt de zwartwerkende gepensioneerden af, en noemt hen onder andere ‘zakkenwassers’, ‘zielenpoten’, ‘zultkoppen’ en ‘zanikers’, maar dan in het Engels.

Ja, al die mensen hebben stress. Neem nu tante Sonja en nonkel Sylvian. Tante Sonja heeft stress omdat nonkel Sylvain iedere avond met een stuk in z’n kloten thuiskomt, en nonkel Sylvain heeft stress omdat tante Sonja de boel niet wil opruimen als hij in de wandkast heeft gekotst. En zo is het overal wat. Vaak leidt, in onze huidige tijden, stress tot een regelrechte burn-out, en degenen die daar last van hebben zijn continu doodmoe, kunnen geen poot meer voor de andere zetten, krijgen zes weken ziekteverlof, eten bijna niks meer, lijden aan diarree of constipatie, trillen en beven de hele tijd, voelen hun geheugen achteruitgaan en weten niet eens meer van wie de hit ‘The Ketchup Song’ was, en als het vrouwen zijn die een burn-out hebben, wordt hun clitoris ongelooflijk droog, krimpen hun kleine schaamlippen om van hun grote schaamlippen nog te zwijgen, en hebben ze nooit meer zin in seks, zeker niet als hun man of vriendje hen vraagt om hun kont omhoog te steken opdat hij er een bos prei in kan rammen. Weet je wat het is met al die mensen met stress en burn-outs? Lamlendelingen zijn het, eikels zonder wilskracht, zielloze nitwits, die nog te lui zijn om tegen zichzelf te zeggen: ‘Stress is voor losers, komaan m’n bed uit en als een vrolijke frans weer aan een fantastische dag beginnen!’ Stel je voor dat je deur-aan-deurverkoper van flipflops bent met een leuke vrouw en twee toffe kinderen en toch ga je kapot aan de stress. Welnu, stel je dan ook even voor dat je een vluchteling uit Syrië bent wiens zoontjes zonet door wilde honden zijn verscheurd, en wiens echtgenote door 33 Assad-aanhangers is verkracht. Kortom, veel succes met je stress.