Grunberg en -dal: 'Tanken voor de taliban'

In een ontluisterend artikel van Carlotta Gall in The New York Times werd beschreven hoe Saoedi-Arabië officieel een bondgenoot is van het Westen maar officieus de taliban ondersteunt.

De oorlog in Afghanistan duurt nu vijftien jaar, kostte een half biljoen dollar, en er zijn 150.000 doden, aldus Gall. En we zijn terug bij af. Kunt u zich nog de vrome leugens herinneren waarmee het sturen van militairen naar Afghanistan werd begeleid? Uit gelekte e-mails van Hillary Clinton blijkt dat de Amerikanen in 2014 concludeerden dat Saoedi-Arabië en Qatar extremistische soennitische groeperingen over de hele wereld ondersteunen, IS bijvoorbeeld. Nee, de taliban noch IS zijn westerse (of joodse) uitvindingen, maar worden geholpen en gefinancierd door innige bondgenoten van het Westen, Saoedi-Arabië en enkele Golfstaten. Eigenlijk moet je concluderen dat iedereen die zijn auto vult met benzine IS en de taliban ondersteunt. Denk daaraan als er weer eens een aanslag plaatsvindt. (Arnon Grunberg)