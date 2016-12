Joyce Delbaere: 'Natuurlijk lieten ze mij gaan, op vrije voeten was ik veel nuttiger'

Ik zat blij en zorgeloos te zingen in de tuin van Geert, mijn uitgever, mijn alles. En daar stond hij plots.

‘Wat doe je hier, Joyce?’

‘Gewoon, effe chille. Clap along if you know what happiness is to you, Geert.’ Hij ging daar niet op in. De arme man wist blijkbaar niet wat geluk is. Wat wilt ge, in zo’n huwelijk.