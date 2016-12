'Eerst deed de politie niks, daarna heeft ze de daders recht naar de slachtoffers gedreven'

We spreken Christian Wiermer in de lobby van het Steigenberger Hotel aan de Rudolphplatz in Keulen – buiten is er een uitbundig verlichte kerstmarkt met glühwein en Keulse Grünkohl mit Mettwurst. Wiermer is politiek journalist bij de Duitse krant Express, net als zijn collega Gerhard Voogt. Samen hebben ze net het boek ‘Die Nacht die Deutschland veränderte’ (Riva Verlag) uit, waarin ze nauwkeurig de feiten van de nacht van 31 december 2015 op 1 januari 2016 hebben gereconstrueerd.

Christian Wiermer «Maandenlang hebben Gerhard en ik alle materiaal over die oudejaarsnacht doorworsteld: uren en uren videobeelden en geluidsopnamen, en ruim honderdduizend pagina’s met verklaringen en getuigenissen van 662 slachtoffers van seksueel geweld. Allemaal vertellen ze hetzelfde verhaal: hoe ze die nacht aan de Dom en in de Hauptbahnhof, het centraal station, werden bedreigd en uitgescholden. Hoe ze werden bepoteld als vee, hoe ze werden omsingeld door groepen van tien, vijftien mannen die hen insloten en zich aan hen vergrepen. Ze vertellen hoe ze die graaiende mannen hoorden lachen en hun dronkenmansadem roken. Hun handen waren overal: ruwe handen die jurken openscheurden, borsten betastten, rokken oplichtten, slipjes uittrokken en aan flarden scheurden. Ze vertellen over mannen, pubers vaak, die ‘Ficki! Ficki!’ (‘Neuken! Neuken!’) riepen. Over mannen die hun vingers in de vagina’s van vaak nog heel jonge meisjes duwden. Ik werd er echt ziek van. Maar dit verhaal moet verteld worden.

»Opvallend is dat ook een aantal Belgische vrouwen het slachtoffer is geworden. Drie van hen zijn in de vroege ochtend van 1 januari naar de politie gestapt, en later hebben meerdere Belgische vrouwen een klacht wegens seksueel geweld en misbruik ingediend bij de politie in Eupen en Malmedy, in de Belgische Oostkantons.»

'Een jaar later zijn nog altijd maar twee daders van seksueel geweld veroordeeld. Tot een voorwaardelijke straf'

Een jaar lang hebben hoofdredacteurs, columnisten en andere opiniemakers elkaar om de oren geslagen met veronderstellingen, overtuigingen en meningen. Maar wat er echt is gebeurd in Keulen, kwam de lezer nauwelijks te weten. Daarom trok Humo een jaar na datum naar de stad waar de vrijheid en de gelijkheid in Europa een forse knauw kregen.

Bewaakte stad

Vrijdagavond, 16 december. Keulen maakt zich op voor de eindejaarsfeesten. Op de Bahnhofsvorplatz, tussen het centraal station en de wereldberoemde Dom, staat al het hele jaar een mobiel politiekantoor. Daarachter staan zes patrouillewagens geparkeerd. Overal lopen agenten. Om kwart voor acht komen zeven grote Mercedesbussen het plein opgereden, waaruit tientallen agenten in zware uitrusting komen gestapt.

'Wat opvalt in de videobeelden, is hoe respectloos die straat­criminelen zijn tegenover de politie. Ze tonen geen enkele angst'

Met eindejaar zal Keulen bijzonder veilig zijn voor vrouwen. De deelstaat Noordrijn-Westfalen zet meer dan 1.500 politiemensen in die het centrum van de stad moeten bewaken: tien keer meer dan vorig jaar. Het stadsbestuur zorgt voor zeshonderd extra veiligheidsagenten, en de overkoepelende Bundespolizei maakt achthonderd agenten vrij voor de bewaking van alle stations en treinen in Noordrijn-Westfalen. Van hen gaan er driehonderd naar Keulen. Bovendien komt er overal camerabewaking: in en rond het station alleen al hangen tweehonderd van de modernste beeldcamera’s die hoogwaardige beelden afleveren, kunnen inzoomen en mensen in de massa volgen. Alle wijken in het centrum krijgen extra verlichting en rond de Dom en de Hauptbahnhof wordt het ten strengste verboden om nog vuurwerk af te steken.