Bartel Dewulf: chef-kok van Belgocatering én van het nationale elftal

'Ik ben trots als zo'n Rode Duivel me komt zeggen dat hij het eten top vond'

Bartel Dewulf «Het cliënteel van een bedrijfsrestaurant is moeilijker dan dat van een gewoon restaurant. In zo’n gewoon restaurant is eten een evenement: de klant komt er voor een bijzondere gelegenheid, en is per definitie al in de stemming. In een bedrijfsrestaurant komen de klanten élke dag eten. Het is veel moeilijker om ervoor te zorgen dat ze ook elke dag tevreden zijn.»

HUMO Jullie willen de gastronomie naar de bedrijfskeuken brengen. Maar kán dat wel? Wie voor een massa kookt, boet toch automatisch in aan persoonlijkheid en finesse?

Dewulf «En toch: wij hebben een aantal directierestaurants – daar waar de hogere kaders binnen een bedrijf hun gasten ontvangen – die volgens mij een 15 of 16 op 20 zouden krijgen in de Gault&Millau, en niet moeten onderdoen voor verschillende restaurants met een Michelinster.»

HUMO Dat geloof ik best, maar laten we het over de gewone bedrijfskeukens hebben: die worden vaak toch nog met enig dedain bekeken.

Dewulf (knikt) «Het beeld uit het verleden: aanschuiven met je plateau, en iets ongedefinieerds scheppen uit de gamellenbak. Maar daarmee red je het niet meer in de hedendaagse bedrijfskeuken. Mensen hechten nu veel meer belang aan eten. Aan lékker eten, maar ook aan producten met een duidelijke herkomst. Al ons vlees wordt in Vlaanderen gekweekt, al onze zuivelproducten komen van hier, net als 85 procent van onze groenten en 80 procent van onze vis. Zestien jaar geleden al begonnen wij lokaal te kopen: zo weinig mogelijk in de supermarkt, zo veel mogelijk bij plaatselijke boeren. Ik heb mijn botten standaard in de auto liggen: ik ga nog altijd mee het land op met onze boeren. Indertijd werd daar meewarig op gereageerd: consumenten waren daar toch helemaal niet mee bezig? Maar ik hou niet van mensen die met de wind meewaaien, wel van mensen die altijd rechtdoor gaan. En zo wil ik zelf dus ook zijn: ik heb toen het been stijfgehouden, want ik wist dat er een dag zou komen waarop consumenten het wél belangrijk zouden vinden dat hun vlees niet uit Hongarije komt, en hun vis niet uit Indonesië. En kijk: ik had gelijk.»