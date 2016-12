'Als ik in de spiegel kijk, zie ik geen trotse man. Ik denk alleen: 'Hemeltjelief, wat ben ik een oude zak geworden''

In Beaconsfield vlak bij Londen vind je vastgoedmakelaars, wijnhandels en exclusieve pubs. En ook een Aziatisch restaurant, waar Barry Gibb graag komt. Gibb woont weliswaar in Miami, maar in deze buurt heeft hij een tweede verblijf. Het restaurant is vandaag alleen voor hem geopend, en hier ontvangt Gibb ons voor een gesprek over zijn terugkeer naar de wereld van de muziek. Zijn verschijning is nog steeds even imposant: lang van gestalte en afgetraind. Misschien alleen een beetje moe. Met zijn lange, grijswitte haren, zijn baard en zijn stralend witte tanden, ziet hij eruit als een moegestreden leeuw. Maar als je zijn stem hoort, klinken meteen weer al die wereldberoemde Bee Gees-nummers mee die hij met z’n broers Maurice en Robin geschreven en gezongen heeft.

- Meneer Gibb, in de pub hier om de hoek hoorde ik daarnet op de achtergrond ‘Islands in the Stream’, één van de vele hits die u geschreven hebt. Altijd en overal uw eigen nummers horen: wordt u daar niet gek van?