Dakloos tussen Kerstmis en Nieuwjaar: 'Het is al meer dan 30 jaar geleden dat ik een cadeautje kreeg'

'Die kerstlichtjes, dat gelach van de mensen: ik haat het'

Aurélie: ‘Nieuwjaar in Parijs’

‘Eigenlijk zegt Kerstmis me niks. Geef mij maar Nieuwjaar,’ zegt Aurélie (21), die op de kerstmarkt in Brussel zit te bedelen met haar hondje Krapuul. ‘Mijn droom is om oudjaar te vieren in Parijs en de hele nacht te feesten met vrienden. Alles is er mooier, groter, fijner. Maar het ziet er niet naar uit dat het dit jaar zal lukken.’

Aurélie werd in juni samen met haar ouders uit hun appartement in Sint-Gillis gezet omdat ze de huur niet konden betalen. ‘We zijn ’s morgens heel vroeg vertrokken, vóór de politie kwam.’ Vijf maanden al logeren ze met z’n drieën bij een vriend in een piepklein appartement, op matrassen in de woonkamer. Overdag bedelt Aurélie wat geld bij elkaar – om te werken is ze te uitgeput – terwijl haar ouders een nieuw appartement proberen te vinden. Het zijn lange, koude uren, maar Krapuul opent veel harten en portefeuilles van voorbijgangers. Onder vele laagjes kledij koestert Aurélie een hangertje dat ze van haar moeder kreeg, met een mini-Eiffeltorentje. ‘Dit jaar verlang ik vooral naar een appartement en een normaal leven. En hopelijk raak ik volgend jaar wel in Parijs.’

Albert: ‘Een chic stuk zeep van mama’

Albert (65) moet er heel diep over nadenken. Het is al zo lang geleden dat hij nog eens een cadeau kreeg. Meer dan dertig jaar, hij woonde nog bij zijn ouders. In het opvangtehuis voor daklozen waar hij later terechtkwam, werd niet aan cadeaus gedaan. Op kerstavond werd er, net als op andere avonden, geruzied over wie te luid snurkte in de slaapzaal. Dan lichten Alberts ogen op: ‘Ik weet het! Het was een stuk zeep, van mijn moeder! Een goed stuk zeep, hè, van een chic merk.’

Hij ziet het opnieuw voor zich. Hoe zijn moeder hem het pakje in de handen duwt en hem aanmoedigt: ‘Doe maar open, het is voor u.’ Hoe hij het koordje lostrekt en het krakende papier lospeutert. ‘Heel voorzichtig, want je wil dat papier opnieuw gebruiken. Opendoen is het plezantste. En dan vind je iets wat je graag wilde hebben. Cameezeep, hola. Dat kocht mijn moeder al van toen ik klein was.’

Albert weet nog hoe blij hij met dat pakje was. ‘Zo’n cadeau betekent eigenlijk: ge moogt er zijn.’

Astrid: ‘Slapen met schoenen aan’

Orgelklanken vullen de bijna lege Rijke Klarenkerk in Brussel. Astrid (54) humt zachtjes mee, breiend aan een grijze sjaal. Dit is haar geheime plek waar ze tot rust kan komen, ver van het gesnauw en het gebrul van andere daklozen. Al sinds 2011 doolt de blonde Deense rond in Brussel, met haar hebben en houden in een caddy en een zak van Zeeman. Elke avond bedelt ze om een bed in de nachtopvang van Samu Social. ‘Een vreselijke plek waar je moet slapen met je schoenen aan, anders worden ze gepikt.’