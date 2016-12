'We hebben elkaar gebracht tot het niveau waar we nu zijn. Zoiets mag je niet vergeten'

Is de Mathieu er nog niet?’ vraagt Wout van Aert met een vriendelijk Kempens accent. ‘Wacht, ik bel hem.’ Enigszins verbaasd over de amicale omgangsvorm tussen deze twee grote concurrenten, nemen we plaats in een donkere gang van het Cultureel Centrum van Overijse. We zijn amper enkele uren voor de start van de Druivencross, maar beide heren hebben er geen probleem mee om samen Humo te woord te staan, zelfs het bord met pasta kan nog even wachten. Tijdens de wedstrijd geeft dit daverende duo elkaar geen duimbreed toe en schrikt geen van beiden ervoor terug om vlak voor de finish de deur dicht te gooien. Maar daarbuiten verhouden ze zich uitzonderlijk beschaafd – twee innemende jongelui die conflicten iets van de vorige eeuw vinden. Vanaf 9 januari gunnen Van Aert (22) en Van der Poel (21) ons een uitgebreide inzage achter de schermen in de nieuwe reeks ‘Kroonprinsen’ op Eén. Maar eerst brengen we onze felicitaties over voor de spectaculaire tweestrijd die ze elk weekend op ons afvuren.

HUMO Wat vonden jullie zelf het mooiste duel?

Wout Van Aert «De cross in Zonhoven was spannend tot op het laatst. Daar hadden we allebei ook geen pech.»

Mathieu Van der Poel «Ik vond Gieten ook heel mooi.»

HUMO Die wedstrijd is nu al legendarisch.

Van der Poel «Ja, vooral hoe we zij aan zij die laatste helling opliepen, maakte het speciaal. Het was vechten om als eerste boven te komen. Jammer dat jouw ketting er afliep, Wout. Anders was het een sprint tot op de meet. Eigenlijk doen we dit al heel lang, ook bij de junioren waren de duels al pittig. Alleen gebeurt het nu op het hoogste niveau en komt het op televisie.»

HUMO Hebben jullie elkaar beter gemaakt al die jaren?

Van Aert «Ik denk dat vooral Mathieu mij beter heeft gemaakt, ik moest hem vroeger altijd achternarijden. Nu dagen we elkaar voortdurend uit, en probeer ik het hem zo lastig mogelijk te maken.»

Van der Poel «Dankzij Wout ben ik beter geworden op de zware parcoursen. Daar liep ík achter de feiten aan.»

HUMO Hoe zouden jullie elkaar omschrijven?

Van Aert «Als crosser: heel snel, technisch en explosief. En als mens vind ik Mathieu vooral sympathiek. Hij is ook heel fair: hij zal zich nooit verstoppen achter excuses. Daar heb ik een hekel aan: het doet afbreuk aan degene die wint.»

HUMO We onthouden: sympathiek.

Van der Poel (lacht) «Dat is vriendelijk, zo probeer ik toch te zijn. Het is wederzijds, ik apprecieer het ook dat hij geen uitvluchten zoekt. Ik vind Wout vooral sterk: hij is iemand die nooit opgeeft, en altijd blijft gaan. Het is heel lastig, hoor, als hij op tien seconden hangt. Vooral dat terugvechten typeert hem.»