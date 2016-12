Humo's 11 Gouden Feesttips: 'Denk niet: ik kus op de mond, en dan zien we wel verder'

'Er staan altijd wel drie of vier vrouwen met vaatwerk te rommelen, de sfeer is er intiem en lacherig. Ben je op jacht? Hier kan nuttig voorbereidend werk worden verricht'

Het jaar 2016 was als ‘De GVR’ van Spielberg: een paar goeie momenten, maar verder niks om over naar huis te schrijven/twitteren/whatsappen. Op naar het veelbelovende 2017 dan maar, een jaar dat meer te bieden heeft: wereldvrede en een gezonde inflatie, snelwegoverkappingen van een dromerige schoonheid, een Belgische overwinning in de Tour én op het Songfestival, remedies tegen kanker en het wegsmelten van de polen plus een zomer van half maart tot begin november, waarin het twee nachten per week net voldoende regent om de boeren content te houden. Maar eerst moeten we nog een hindernisje nemen: de overgang van oud naar nieuw.

18.15 Het aantrekken van de feestkledij

Oudejaar vier je niet in een trainingspak, al biedt dat heel wat voordelen. Omdat de kans groot is dat iemand voor middernacht een glas wijn over je Paul Smith morst (48%), dat er dipsaus of tapenade op je damasten overhemd spat (63%), of dat je met een wildvreemde op natte herfstbladeren belandt (38%), kies je best voor textiel dat einde loopbaan is: spullen die je eigenlijk al lang naar de kringloopwinkel had moeten brengen.

Voor de dames nog een extra tip: niet twijfelen over die kerstmuts, mannen vinden dat aantrekkelijk. Je gezicht lijkt er wat ronder mee, en het verjongt ook. Als je de muts genoeg omlaagtrekt, valt er net genoeg schaduw over je ogen om de rimpeltjes te verdoezelen. Het is een efficiënte manier om jezelf tot een kindvrouwtje om te toveren. De beste kledij blijft uiteraard zo’n K3-regenboogjurkje. Het kost drie keer niks, zorgt voor hilariteit én vertedering, en het getuigt van lef. Maar vanaf maat 40 of hoger misschien toch naar een alternatief uitkijken.

19.12 Hup, de auto in

Elk jaar maak je dezelfde overweging: hoe raken we weer thuis? Met een taxi? Of als we de tijd een beetje in de gaten houden, kunnen we met het openbaar vervoer terugkeren. Ach, hou toch op! Op vorige nieuwjaarsdagen had je geen idee hoe je in godsnaam thuis was geraakt, en dat zal nu niet anders zijn. Maak geen problemen waar er geen zijn. Gewoon hup, die auto in en gáán!

19.48 De aankomst

Bij de begroeting voel je al meteen of de avond iets of niets wordt. Spreken ze je aan met ‘Heb je het gemakkelijk gevonden?’ of ‘Da’s lang geleden, wanneer hebben wij voor het laatst...’, dan weet je dat het een oersaaie avond wordt. Tenzij je bijstuurt, en dat moet je dan meteen ook doen.