'Yoga dwingt je je vooroordelen opzij te zetten'

Wie nog van een hype spreekt, loopt hopeloos achter: het gaat hier om een globale epidemie. Zelfs in die mate dat India, de bakermat van de yogafilosofie, het hoog tijd vond om iedereen eraan te herinneren dat zij éérst waren. Met succes, want sinds 1 december erkent Unesco yoga officieel als ‘immaterieel cultureel erfgoed’ van India.

Humo rolde zijn matje uit bij twee enthousiaste yogi’s: Erika Van Tielen, de presentatrice die zich op Instagram al eens in een acrobatische pose laat betrappen, en Murielle Scherre, de lingerieontwerpster achter La Fille d’O.

Murielle Scherre «Veel mensen schrikken als ik zeg dat ik aan yoga doe: blijkbaar past dat niet bij mijn stoere imago. Onlangs werd ik gebeld met de vraag of ik ambassadrice van Cara-pils wilde worden – terwijl ik sinds m’n 20ste geen druppel alcohol meer aangeraakt heb (lacht). In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hou ik er een heel gezonde levensstijl op na, en daar hoort ook yoga bij.»

HUMO Zijn jullie al lang gebeten door de yogamicrobe?

Erika Van Tielen «Ik ben er nu toch al een jaar of acht mee bezig. Ik heb altijd veel aan sport gedaan: lopen, tennis, jiujitsu... Het ging me bij yoga ook niet per se om de zweverige, meditatieve kant ervan, maar wel om de sportieve uitdaging. Mijn eerste en nog altijd favoriete yogalerares komt uit de fitnesswereld, en die pittige achtergrond schemert nog altijd door in haar yogalessen. Na de eerste keer ging ik naar huis met een gevoel dat ik nog bij geen enkele andere sport had ervaren: ik kon het niet goed benoemen, maar het was behoorlijk verslavend.»

Scherre «Als tiener heb ik intensief aan ballet en paardrijden gedaan, waardoor ik een sterk lijf had opgebouwd. Alleen was dat de laatste jaren een beetje in verval geraakt. Ik wou dus opnieuw aan sport doen, maar het moest iets zijn dat ik ook gewoon in mijn woonkamer kon doen. Zo ben ik dus bij yoga uitgekomen.

»Ik ben ook bewust naar een actieve yogavorm op zoek gegaan, want in fysieke inspanning vind ik veel meer rust dan in meditatie. Maar je hebt natuurlijk duizenden soorten yoga, en de eerste les die ik – op goed geluk – volgde, was echt verschrikkelijk. Het draaide alléén maar om meditatie. Anderhalf uur heb ik daar op de grond gelegen: ‘Begin bij je voeten, wat voel je daar precies?’ Eer die lerares bij onze enkels was aanbeland, had ik het al helemaal gehad (lacht). Via vinyasa yoga (een vloeiende yogastijl, red.) ben ik dan uiteindelijk bij iyengar uitgekomen, waarbij je intensieve houdingen moet aannemen. Een gouden tip dus voor wie eraan wil beginnen: ga op zoek naar een yogavorm die bij jou past, want er zijn er heel veel verschillende.»

HUMO Hebben jullie je als sportivo’s ooit aan bikramyoga gewaagd, de BV-hype bij uitstek?

Van Tielen «Nee, zo dicht op elkaar zitten zweten zegt me weinig.»

Scherre «Mij ook niet. Ik ga graag naar de sauna en ik hou van yoga, maar om die twee nu te combineren... Het lijkt me ook onhygiënisch: in zo’n warme, zweterige omgeving aan je ademhaling gaan zitten werken.»